تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة قبل المواجهة المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تأكد غياب 4 لاعبين عن صفوف الفريق وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدي جديد لتجهيز البدائل المناسبة.

ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة الأفريقية تحت قيادة سامي قمصان الذي يسعى إلى تجهيز العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة من أجل تحقيق الفوز في ضربة البداية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على اللقب القاري.

أفشة وكوكا أبرز غيابات الأهلي أمام أول أغسطس

ويفتقد الأهلي خدمات أربعة لاعبين خلال مواجهة أول أغسطس الأنجولي وهم محمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا في ظل عدم جاهزيتهم للمشاركة في اللقاء وفقا للتقارير المنشورة اليوم.

وتأتي هذه الغيابات لتفرض على الجهاز الفني ضرورة إعادة ترتيب أوراق الفريق خاصة مع أهمية المواجهة الأولى في دور المجموعات ورغبة الأهلي في تجنب أي تعثر مبكر قد يؤثر على حساباته في البطولة.

ويمثل غياب أفشة تحديا إضافيا على مستوى خط الوسط، نظرًا لقدراته في صناعة اللعب وتقديم الحلول الهجومية، بينما يحتاج الجهاز الفني إلى تجهيز البدائل المناسبة لتعويض باقي العناصر الغائبة.

سامي قمصان يجهز بدائل الغائبين

ويعمل سامي قمصان على الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة، مع التركيز على اختيار العناصر الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية.

كما يسعى الجهاز الفني إلى تحقيق التوازن بين الخطوط الثلاثة واستغلال الإمكانات الهجومية للاعبين المتاحين من أجل فرض السيطرة على مجريات اللقاء والوصول إلى مرمى المنافس بأكثر من طريقة.

ويأمل الأهلي في الظهور بصورة قوية خلال مباراته الأولى، خاصة أن المنافسة في دور المجموعات تتطلب حصد النقاط منذ البداية وعدم التفريط في أي فرصة لتحقيق الانتصارات.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل المارد الأحمر المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق بداية إيجابية في البطولة، ومصالحة جماهيره بعد الفترة الماضية، حيث يأمل الفريق في المنافسة بقوة على اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.