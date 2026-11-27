تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن حجم الضغوط التي واجهها خلال تجربته مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن العمل داخل نادٍ بحجم الأهلي يفرض مسؤولية كبيرة، في ظل تطلعات الجماهير المستمرة لتحقيق الانتصارات وحصد المزيد من البطولات.

وأشار كولر، خلال تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية السويسرية، إلى أن الإنجازات التي يحققها المدرب لا تعني انتهاء الضغوط، موضحًا أن الجميع داخل الأهلي ينتظر المزيد، وأن الخسارة في أي مباراة تقابل بردود فعل قوية للغاية.

وأضاف المدرب السويسري أن حجم جماهيرية الأهلي يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق المدير الفني، قائلًا إن الجماهير تنتظر الفوز دائمًا، وهو ما يتعين على أي مدرب تقبله عند تولي قيادة فريق كبير بحجم النادي الأهلي.

وأوضح كولر أن الضغوط الجماهيرية جزء أساسي من العمل داخل الأندية الكبرى، وأن تحقيق الإنجازات لا يقلل من سقف التوقعات، بل يظل الجميع في انتظار المزيد من النجاحات.