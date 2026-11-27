شهدت حملة التبرع بالدم التي نظمها نادي الصيد المصري إقبالًا كبيرًا من أعضاء النادي، في مشهد يعكس روح التضامن والتكاتف وحرص أعضاء النادي على القيام بدورهم الوطني والإنساني، والمساهمة في دعم مصابي حادث الطريق الدائري الأليم.

وحرص الدكتور أشرف محرم، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، على متابعة سير حملة التبرع بالدم والاطمئنان على الأعضاء المشاركين، وتقديم الشكر لهم على مبادرتهم الإنسانية وواجبهم الوطني، مشيدًا بروح المسؤولية التي أظهرها أعضاء النادي وحرصهم على مساندة المصابين في هذا الظرف الأليم.

كما حرص رئيس النادي على توفير كافة وسائل الراحة للأعضاء المشاركين في الحملة، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال عملية التبرع، تقديرًا لمبادرتهم النبيلة التي تعكس قيم التضامن والتكافل التي يتميز بها مجتمع نادي الصيد.

وشهدت الحملة حضور محمد العقدة، عضو مجلس إدارة النادي، في إطار حرص مجلس الإدارة على دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، والتأكيد على الدور الذي تقوم به الأندية الرياضية في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في مختلف المواقف الإنسانية.