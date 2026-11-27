رد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال بشأن الحكم الشرعي للسرعة الزائدة والتهور أثناء القيادة، بعد حادث الطريق الدائري بالوراق، مؤكدًا أن السرعة غير المنضبطة والخروج عن المألوف وعدم تحمل المسؤولية قد تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء والتسبب في كوارث إنسانية.

وقال، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الطريق حق لجميع الناس، ولا يجوز أن يتصرف السائق بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر أو تتسبب في إيذائهم.

كف الأذى عن الطريق مسؤولية دينية

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، مؤكدًا أهمية تربية الأبناء على تحمل المسؤولية والالتزام بالسلوكيات التي تحافظ على سلامة المجتمع.

كما استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كف الأذى عن الطريق صدقة»، موضحًا أن إزالة الأذى عن الطريق من الأعمال الصالحة، فما بالنا بمن يتسبب بنفسه في إيذاء الآخرين وتعريض حياتهم للخطر؟

الإهمال في القيادة مسؤولية كبيرة

وشدد المشد على أن التسبب في وقوع المصائب والحوادث نتيجة التهور وعدم الالتزام بقواعد السلامة يمثل مسؤولية كبيرة وجرمًا خطيرًا، حتى إذا وقع الحادث دون قصد، لأن ذلك قد يكون نتيجة الإهمال وعدم تحمل المسؤولية.

واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بقواعد المرور واحترام حقوق الآخرين على الطريق ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية دينية وأخلاقية تحافظ على الأرواح وتمنع وقوع المآسي.