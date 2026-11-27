أفادت شبكة سكاي نيوز عربية بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، فجر اليوم الأحد، شقة سكنية في حي الرمال، كانت تستهدف نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية.

وأضاف المصدر أن الهجوم، الذي استهدفت شقة في عمارة سكنية، نفذ باستخدام طائرات مسيرة انتحارية، مشيرا إلى أنه أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين بجروح متفاوتة.

وأشار المصدر إلى أن مصير نجل خليل الحية ما زال مجهولا بعد الهجوم الذي استهدفه.

ووفقا للمصدر، فإن نجل خليل الحية المستهدف هو الأخير في أبنائه الذكور الذين قتلوا جميعا نتيجة هجمات إسرائيلية سابقة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت في وقت سابق الجمعة أن عددا من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، أصيبوا جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية بحي الرمال غرب مدينة غزة.