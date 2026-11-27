تقدم الداعية الحبيب علي الجفري بخالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه.

وكتب الداعية الحبيب علي الجفري عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «رحم الله ضحايا حادث الدائري في مصر الحبيبة، وتقبّل موتاهم في الشهداء السُعداء، ومَنَّ بالشفاء العاجل على الجرحى، وباللُطفِ الشامل على ذويهم أجمعين، وحفظ مصر من كل سوء، ولا أرانا فيها ولا في أحد من أهلها مكروها».

وأضاف في دعائه: «وعجّل بالفرج عن الشام كلها، واليمن كلها، وسائر أوطاننا، وحقن الدماء، وجمع القلوب على الحق والخير، وأزاح عنها ظلمة حالقة الدين، إنه أرحم الراحمين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وبيان مدى المسؤولية الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الحادث.