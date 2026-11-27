تتفاجئين باختفاء شخص كان يتواصل معك باستمرار، ويهتم بتفاصيل يومك، ويبادر بالحديث واللقاء، ثم يتغير فجأة دون تفسير واضح. وتصبح هذه التجربة أكثر إرباكًا عندما يحدث الاختفاء بعد فترة من التقارب العاطفي أو بناء الثقة، فتبدئين في التساؤل عما إذا كنت قد ارتكبت خطأ أو قلت شيئًا تسبب في ابتعاده.

وتعرف هذه الظاهرة في العلاقات باسم الاختفاء المفاجئ، أو قطع التواصل دون توضيح، وهي من التصرفات التي قد تترك الطرف الآخر في حالة من الحيرة وعدم اليقين. لكن أسبابها ليست واحدة، ولا تعني بالضرورة أن الشخص الآخر لم يكن مهتمًا بك من البداية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الخوف من الالتزام العاطفي

قد يشعر بعض الأشخاص بالراحة في بداية التعارف، عندما تكون العلاقة خفيفة ولا تتطلب مسؤوليات واضحة، لكنهم يتراجعون عندما يبدأ التقارب الحقيقي وتظهر توقعات متبادلة.

فقد يكتشف الشخص أنه غير مستعد للدخول في علاقة مستقرة، أو يخشى فقدان حريته، فيختار الابتعاد بدلًا من مناقشة مخاوفه بصراحة.

2. الحصول على الاهتمام دون الرغبة في الاستمرار

هناك أشخاص يستمتعون بالاهتمام والتواصل والإعجاب الذي يحصلون عليه خلال بداية العلاقة، لكنهم لا يمتلكون رغبة حقيقية في بناء ارتباط طويل الأمد.

وفي هذه الحالة، قد يتراجع التواصل عندما يشعر الشخص بأنه حصل على القدر الذي يريده من الاهتمام، أو عندما تبدأ العلاقة في طلب قدر أكبر من الجدية والمشاركة.

3. عدم القدرة على مواجهة المواقف الصعبة

قد يختفي البعض لأنهم لا يعرفون كيف يخبرون الطرف الآخر بأن مشاعرهم تغيرت أو أنهم لم يعودوا يرغبون في الاستمرار.

وبدلًا من الدخول في محادثة قد تكون محرجة أو تسبب الحزن، يختارون الصمت وقطع التواصل، رغم أن هذا التصرف قد يسبب ألمًا أكبر للطرف الذي ينتظر تفسيرًا.

لماذا يختفي بعض الأشخاص فجأة بعد التقرب منك؟

4. تغير المشاعر بعد فترة التعارف

ليس كل تقارب في البداية يعني وجود توافق حقيقي، فقد ينجذب شخصان لبعضهما بسبب الاهتمامات المشتركة أو الانطباع الأول، ثم يكتشف أحدهما مع الوقت وجود اختلافات في الشخصية أو الأهداف أو طريقة التفكير.

وقد يكون الاختفاء محاولة غير ناضجة للتعامل مع تغير المشاعر بدلًا من التعبير عنها بوضوح.

5. وجود ضغوط ومشكلات شخصية

أحيانًا لا يكون الاختفاء مرتبطًا بالعلاقة نفسها، فقد يمر الشخص بأزمة عائلية أو ضغوط في العمل أو ظروف نفسية تجعله ينسحب من التواصل مع المحيطين به.

لكن هذا الاحتمال لا يمكن افتراضه دائمًا، خاصة إذا كان الاختفاء متكررًا دون أي محاولة لتوضيح الموقف.

6. الرغبة في إبقاء العلاقة دون مسؤولية

قد يعود بعض الأشخاص بعد فترات طويلة من الانقطاع وكأن شيئًا لم يحدث، ثم يكررون الاختفاء بمجرد أن يشعروا بأن الطرف الآخر أصبح قريبًا منهم مرة أخرى.

وقد يعكس هذا السلوك عدم وضوح النوايا أو الرغبة في الاحتفاظ بالتواصل عند الحاجة دون تحمل مسؤولية علاقة متبادلة.

7. عدم وجود توافق في التوقعات

لماذا يختفي بعض الأشخاص فجأة بعد التقرب منك؟

قد يعتقد أحد الطرفين أن العلاقة تتجه نحو الارتباط أو الصداقة القوية، بينما ينظر إليها الطرف الآخر باعتبارها تعارفًا عابرًا.

وعندما تظهر اختلافات التوقعات، قد ينسحب أحدهما دون أن يوضح موقفه، وهو ما يجعل الطرف الآخر يشعر بأن الاختفاء حدث دون مقدمات.

كيف تتعاملين مع الاختفاء المفاجئ؟