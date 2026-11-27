دخل المسجد الأقصى المبارك مرحلة بالغة الخطورة، في ظل تصاعد المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع تهويدي جديد، يستهدف تغيير هويته الإسلامية وطمس معالمه التاريخية والدينية، تحت غطاء ما يسمى بمخطط "السيادة الكاملة" الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى إحكام قبضته على المسجد، وانتزاع صلاحيات إدارته من الأوقاف الإسلامية، وصولا إلى فرض السيطرة الكاملة على ساحاته ومرافقه.

تثبيت وجود يهودي دائم داخل المسجد

انتقلت جماعات الهيكل المتطرفة، التي تتبنى مخططات هدم المسجد وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم، إلى مرحلة أكثر خطورة، تقوم على تثبيت وجود يهودي دائم داخل المسجد، ومحاولة تحويله تدريجيا إلى ما يشبه المعبد، من خلال فرض الطقوس الدينية وتكريس الصلوات التلمودية باعتبارها أمرا واقعا.

تقويض صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد

تسعى تلك الجماعات إلى تقويض صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وتقليص دورها في إدارة شؤون المسجد، عبر نقل جانب من اختصاصاتها إلى شرطة الاحتلال والجماعات المتطرفة، بما يمهد لانتزاع سلطة الإدارة والإشراف على المسجد بصورة تدريجية، ويتزامن ذلك مع تصاعد سياسة إبعاد المرابطين والعلماء والخطباء، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد.

إقامة كنيس بالقرب من مصلى باب الرحمة

ولم تتوقف مخططات التهويد عند حدود تقليص صلاحيات الأوقاف أو فرض الطقوس التلمودية، بل امتدت إلى محاولات إقامة كنيس بالقرب من مصلى باب الرحمة، في خطوة تستهدف إيجاد موطئ قدم دائم لجماعات الهيكل داخل محيط المسجد الأقصى، وفرض معالم دينية مغايرة لهويته الإسلامية، بما يكرس سياسة تغيير الواقع القائم وتهيئة الأجواء لمزيد من الإجراءات التهويدية.

فرض قيود مشددة على الفلسطينيين داخل المسجد

وفي إطار فرض هذا الواقع، يواصل الاحتلال فرض قيود مشددة على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى، وصلت إلى منعهم من التصوير والتوثيق في بعض المواقع، في الوقت الذي يسمح فيه لمجموعات المستوطنين وجماعات الهيكل بتوثيق اقتحاماتهم وطقوسهم التلمودية ونشرها.

تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى

ولا يمكن النظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكات منفصلة أو ممارسات عابرة، بل تأتي ضمن مسار ممنهج ومتدرج يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وتقويض الدور الإداري والديني للأوقاف الإسلامية، وصولا إلى فرض معادلة جديدة تتقاسم فيها سلطات الاحتلال وجماعات الهيكل المتطرفة السيطرة على المسجد ومرافقه وقرار إدارته، بما يفتح الباب أمام تغيير هويته الإسلامية واستبدالها بروايات ومزاعم تاريخية ودينية تخدم الأطماع الإسرائيلية.

لم تعد المعركة الدائرة حول المسجد الأقصى المبارك مجرد صراع على أعداد المقتحمين أو حدود الانتهاكات داخل باحاته، بل تحولت إلى معركة تستهدف جوهر هويته الإسلامية وحق إدارته، في محاولة إسرائيلية لإعادة تشكيل واقع المكان وفرض السيادة على أحد أقدس المقدسات الإسلامية.