مع اقتراب عام 2027، تتزايد التساؤلات حول مصير وحدات الإيجار القديم في مصر، خاصة العقارات المؤجرة لغير غرض السكن، في ظل اقتراب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لبعض المستأجرين لإخلاء الوحدات وتسليمها إلى أصحابها، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

ويترقب الملاك والمستأجرون موعد انتهاء العقود الخاضعة للقانون، والفئات التي يشملها قرار الإخلاء، فضلًا عن الإجراءات القانونية التي يحق للمالك اتخاذها حال رفض المستأجر تسليم الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة.

ما موعد انتهاء مهلة الإيجار القديم؟

حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 مدة انتقالية تصل إلى 5 سنوات من تاريخ العمل به، لتنظيم العلاقة الإيجارية الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.

وبدأ تطبيق القانون في مارس 2022، وهو ما يعني اقتراب انتهاء المهلة القانونية في مارس 2027، لتصبح الوحدات الخاضعة لأحكامه مطالبة بالإخلاء وتسليمها إلى المالك، ما لم يتفق الطرفان على استمرار العلاقة الإيجارية بشروط أخرى.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم أوضاع العقارات المؤجرة للجهات والكيانات الاعتبارية، وليس تطبيقًا عامًا على جميع عقود الإيجار القديم.

من الفئات التي يشملها انتهاء الإيجار القديم؟

تتعلق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ويشمل ذلك عددًا من الجهات والكيانات التي تستأجر وحدات بموجب نظام الإيجار القديم.

ومن أبرز هذه الجهات:

- الشركات والمؤسسات.

- الجمعيات الأهلية.

- النقابات المهنية والعمالية.

- الوزارات والهيئات العامة.

- الجهات والكيانات الاعتبارية الأخرى التي ينطبق عليها القانون.

وبالتالي، فإن انتهاء المهلة في عام 2027 يرتبط بالعقود التي تدخل ضمن نطاق هذا القانون، ولا يعني انتهاء جميع عقود الإيجار القديم السكنية في الموعد نفسه.

زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف.. ماذا نص القانون؟

لم يقتصر القانون على تحديد موعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وإنما تضمن أيضًا قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

ونصت أحكامه على أن تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الخاضعة له خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وقت تطبيق القانون.

كما أقر زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة، طوال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وتهدف هذه التعديلات إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكبر بين حقوق الطرفين قبل انتهاء المدة القانونية.

ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء الوحدة في 2027؟

حدد القانون الإجراءات التي يمكن للمالك اللجوء إليها حال امتناع المستأجر عن إخلاء المكان بعد انتهاء المدة الانتقالية.

وبموجب أحكام القانون، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

وفي حالة عدم تنفيذ الالتزام، يجوز للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروطه القانونية.

هل ينتهي الإيجار القديم السكني في مارس 2027؟

من أبرز النقاط التي يجب الانتباه إليها أن القانون رقم 10 لسنة 2022 لا يتناول جميع وحدات الإيجار القديم، وإنما يختص بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.

وبالتالي، لا يعني حلول مارس 2027 انتهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالشقق السكنية أو إلزام جميع المستأجرين بالإخلاء في هذا الموعد.

وتظل العقود السكنية خاضعة للتشريعات والأحكام القانونية المنظمة لها، وفقًا للتعديلات التي صدرت بشأنها.