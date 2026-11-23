تقترب المهلة القانونية المحددة لإنهاء عدد من عقود الإيجار القديم من نهايتها، مع حلول مارس 2027، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نظم إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وحدد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لتوفيق أوضاع الملاك والمستأجرين.

الإيجار القديم 2027

ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة، تتزايد التساؤلات حول طبيعة الوحدات التي يشملها القانون، والجهات الملزمة بتسليم العقارات إلى أصحابها، فضلا عن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها حال رفض المستأجر الإخلاء، خاصة أن أحكام هذا القانون لا تنطبق على جميع وحدات الإيجار القديم.

تفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم في 2027

حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 نطاق تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ونص على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة له بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على مدة أخرى.

كما تضمن القانون تعديلا للقيمة الإيجارية للأماكن المشمولة بأحكامه، بحيث تعادل 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت تطبيق القانون، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.

ودخل القانون حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره بالجريدة الرسمية في مارس 2022، لتبدأ بذلك الفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع العلاقة الإيجارية، والتي تنتهي في مارس 2027.

الإيجار القديم 2027

موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم الخاضعة للقانون

ألزم القانون المستأجرين للأماكن الخاضعة لأحكامه بإخلاء الوحدات وتسليمها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء مدة السنوات الخمس المقررة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

وبناء على تاريخ بدء العمل بالقانون في مارس 2022، تنتهي المهلة القانونية خلال مارس 2027، ليصبح المستأجرون ملزمين بتسليم الوحدات المشمولة بالتنظيم الجديد وفقا للموعد المحدد قانونا.

إجراءات طرد الممتنعين عن إخلاء وحدات الإيجار القديم

وضع القانون آلية قانونية للتعامل مع الحالات التي يمتنع فيها المستأجر عن تسليم الوحدة بعد انتهاء المهلة المقررة، حيث يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.

وأكد القانون أن اتخاذ هذه الإجراءات لا يخل بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا توافرت أسبابه القانونية، بما يضمن حماية حقوق أصحاب العقارات وتنفيذ الالتزامات المقررة على المستأجرين.

الإيجار القديم 2027

من هم الأشخاص الاعتبارية الخاضعون لقانون الإيجار القديم؟

يقصد بالأشخاص الاعتبارية الكيانات والجهات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، والتي تستأجر وحدات عقارية لغير غرض السكن، ويشمل ذلك عددا من الجهات والمؤسسات، من أبرزها.

الشركات بمختلف أنواعها.

الجمعيات والمؤسسات.

النقابات المهنية والعمالية.

الوزارات والهيئات العامة.

الجهات والمؤسسات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

ويقتصر تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2022 على الأماكن المؤجرة لهذه الجهات والكيانات لغير غرض السكن، وهو ما يعني أن أحكامه لا تسري تلقائيا على جميع عقود الإيجار القديم السكنية، لاختلاف النطاق القانوني لكل منها