شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، جهود مكثفة لانتشال جثمان شاب من أعماق بئر عمقه 17 متراً، ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتحرير 88 محضرًا، إصابة صاحب بئر الصرف الصحى بجلطة عقب مصرع شاب أثناء الحفر بقفط، المحافظ يشدد على وضع جدول زمنى محدد لإنهاء العمل بمستشفى دشنا المركزى، ويحيل رئيس قرية ومسئولي التنظيم للتحقيق لتقاعسهم عن أداء واجبهم، تأهيل المعلمين والأخصائيين للتعامل مع أمراض الشتاء وتوظيف التكنولوجيا، وتشكيل لجنة لإعادة تقييم إيجارات مجمع شوادر نجع حمادى.

عمقه 17 متراً..جهود مكثفة لانتشال جثمان شاب من أعماق بئر بقنا

تكثف الأجهزة المعنية جهودها لانتشال جثمان شاب من داخل بئر بنطاق نجع السويس التابع لمركز قفط جنوب قنا.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بانهيار بئر على شاب خلال أعمال الحفر داخل منزل بنجع السويس، وتبين انهيار البئر فوق م.م.30 عامًا، بمنطقة حاجر نجع السويس، أثناء القيام بأعمال الحفر مع آخرين، فى بئر يبلغ عمقه حوالى ١٧ متراً.







تحرير 88 محضرًا.. ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومخالفات غش تجاري بقنا

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بقيادة حسن القط، وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، إلى جانب رصد مخالفات الغش التجاري والذبح خارج السلخانات، وتحرير 88 محضرًا وتقريرًا.

وفي مجال ضبط السلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، تم ضبط 40 كيس أرز، و48 علبة تونة بأوزان مختلفة، و5 أجولة علف دواجن، و10 أكياس مكرونة، و10 لفات سكر حر، و20 كجم سكر، و15 شيكارة جبس، و10 كراتين شيبسي، بكل كرتونة 20 كيسًا، بالإضافة إلى كميات متنوعة من السلع الأخرى بدون فواتير، بالمخالفة للقرار رقم 113 لسنة 1994.



إصابة صاحب بئر الصرف الصحى بجلطة عقب مصرع شاب أثناء الحفر بقفط



أُصيب صاحب منزل البئر المنهار بنجع السويس جنوب قنا ، بجلطة قلبية نُقل على اثرها إلى المستشفى عقب علمه بوفاة الشاب الذي كان يعمل لديه بالأجرة.



وكانت منطقة حاجر نجع السويس التابعة لمركز قفط، جنوب قنا، انهيار بئر للصرف الصحي على شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، أثناء مشاركته في أعمال الحفر داخل أحد المنازل.





محافظ قنا يشدد على جدول زمنى محدد لإنهاء العمل بمستشفى دشنا المركزى

‏تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بمستشفى دشنا المركزي، للوقوف على معدلات التنفيذ، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال التطوير والإنشاء، والاطمئنان على سير العمل، وفق الخطط الموضوعة، بما يسهم في سرعة دخول المستشفى الخدمة وتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

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‏رافقه خلال الجولة، الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، ومهندس المشروع، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، حيث تفقد المحافظ مختلف الأعمال الجاري تنفيذها بالمستشفى، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الموقف الحالي للمشروع، ونسب التنفيذ وما تبقى من أعمال، تمهيدا لاستكمالها وفقا للمواصفات الفنية والاشتراطات المقررة.



محافظ قنا يحيل رئيس قرية ومسئولي التنظيم للتحقيق لتقاعسهم عن أداء واجبهم

قرر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو ومسئولي التنظيم والزراعة للتحقيق، للوقوف على أسباب التقاعس في أداء واجباتهم الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة في حينها.

جاء ذلك على خلفية جولة مفاجئة لمحافظ قنا بنطاق قرية الحجيرات التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بمركز قنا، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



تأهيل المعلمين والأخصائيين للتعامل مع أمراض الشتاء وتوظيف التكنولوجيا

واصل مركز التدريب الرئيسي بمديرية التربية والتعليم بقنا، تنفيذ خطته لتعزيز التنمية المهنية المستدامة وبناء القدرات البشرية، حيث نظم المركز، اليوم الأربعاء، برنامجين تدريبيين نوعيين يستهدفان الجمع بين نشر ثقافة الوعي الصحي، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي المدرسي.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات الدكتورة نادية عبدالله، مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وتعليمات الدكتورة ريهام الدجوي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، وتحت رعاية طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبإشراف ومتابعة الأستاذ محمد فرج الله أحمد، مدير مركز التدريب الرئيسي.

تشكيل لجنة لإعادة تقييم إيجارات مجمع شوادر نجع حمادى بقنا

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، سوف يتم تشكيل لجنة مختصة لإعادة تقييم ايجارات مجمع شوادر نجع حمادي، بما يراعي الأوضاع الحالية للتجار، مع انتهاء العقود سبتمبر 2027، وأنه أصدر توجيهات بجدولة المستحقات المالية للملتزمين بسداد الأقساط، وفقا للضوابط المنظمة.

جاء ذلك خلال ‏تفقد محافظ قنا، مجمع شوادر نجع حمادي، لمتابعة أعمال المرافق، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين، حيث أكد المحافظ عدم العودة للعمل بالشادر القديم، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير مجمع الشوادر وتوفير سبل الراحة للتجار والمترددين عليه.

