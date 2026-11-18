نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بقيادة حسن القط، وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، إلى جانب رصد مخالفات الغش التجاري والذبح خارج السلخانات، وتحرير 88 محضرًا وتقريرًا.





وفي مجال ضبط السلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، تم ضبط 40 كيس أرز، و48 علبة تونة بأوزان مختلفة، و5 أجولة علف دواجن، و10 أكياس مكرونة، و10 لفات سكر حر، و20 كجم سكر، و15 شيكارة جبس، و10 كراتين شيبسي، بكل كرتونة 20 كيسًا، بالإضافة إلى كميات متنوعة من السلع الأخرى بدون فواتير، بالمخالفة للقرار رقم 113 لسنة 1994.

وفي مجال الغش التجاري وضبط السلع منتهية الصلاحية، تم ضبط 20 برطمان عسل أسود، و16 كيس سحلب بأوزان مختلفة، و1000 كيس كاتشب، جميعها منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 31 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، واسطوانة بوتاجاز مخصصة للإستخدام المنزلي بالمخالفة للقرارات المنظمة.

وفي مجال الرقابة على الأسعار والأنشطة التجارية، تم تحرير 54 محضرًا، لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات البقالة والمكتبات والمخابز السياحية ومحلات الجزارة والأنشطة المتنوعة، إلى جانب محضر لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم البلدية، وتحرير تقريرين لمنافذ تموينية، لعدم الإعلان عن الأسعار.

المخابز البلدية

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، تم تحرير تقارير لمخالفات نقص وزن الخبز البلدي بمقدار 5 و6 جرامات في الرغيف، وتقريرين لعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات وعدم حمل الشهادات الصحية، فضلًا عن تحرير جنحة لأحد المخابز السياحية لعدم حمل شهادة صحية، ورصد مخالفات توقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بقائمة التشغيل والاشتراطات الصحية والنظافة.

وأكدت مديرية التموين بقنا، استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية على الأسواق والمخابز ومختلف الأنشطة التجارية، للتصدي لكافة صور المخالفات التموينية، وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات للمواطنين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة المختصة.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، وتشديد الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.