رئيس جامعة قنا يناقش حوكمة الأصول وتعظيم الاستثمار في الخدمات

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة آليات حوكمة الأصول وتطوير منظومة استثمار الموارد، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمنتسبي الجامعة، في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز كفاءة إدارة أصولها وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها.



جاء ذلك بحضور كل من: طروب طلبة، أمين الجامعة، و عبدالرازق حسين، وعلي موسى، أمينا الجامعة المساعدان، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

وتناول الاجتماع، سبل تطوير منظومة إدارة الأصول وتعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية، ووضع آليات واضحة لحصر الموارد والإمكانات المتاحة وإدارتها بكفاءة، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد الذاتية للجامعة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة واتباع الأطر والضوابط القانونية والإدارية المعتمدة، بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الأصول وتحقيق المصلحة المؤسسية للجامعة.

المنشآت الخدمية بالجامعة

كما استعرض رئيس جامعة قنا، أبرز المنافذ والمنشآت الخدمية بالجامعة التي تقدم خدمات متنوعة للطلاب ومنتسبي الجامعة، وبحث فرص تطويرها ورفع كفاءتها وتحقيق أفضل عائد من استثمارها، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وتيسير حصول المستفيدين عليها، مثل مشروع فوود كورت بالمدينة الجامعية، منافذ خدمية بالمنطقة المحيطة بكليات التمريض، التربية النوعية، علوم الرياضة، وساحة كلية العلاج الطبيعي، ومشروع كافتيريا الهضبة، يونى ماركت الجامعة، والبيت الريفي، وغيرها من المشروعات.

وعقب الاجتماع، أجرى رئيس الجامعة والقيادات الإدارية جولة ميدانية لعدد من المواقع والمنشآت، للوقوف على طبيعة الأصول والإمكانات المتاحة على أرض الواقع، ومتابعة فرص استثمارها وتطويرها، بما يتوافق مع رؤية الجامعة في إحكام حوكمة أصولها وتعظيم الاستفادة منها.