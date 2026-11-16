لإطلالة شتوية كاجوال.. رامي صبري يخطف الأنظار من أمام برج ايفل في باريس

شارك الفنان رامي صبري، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رامي صبري في لوك شتوي كاجوال، وخطف الأنظار من باريس بسيلفي أمام برجّ إيفل.

وأعلنت إدارة مهرجان الفسطاط عن إحياء النجم الكبير رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 11 ديسمبر المقبل، وذلك في خامس أيام فعاليات المهرجان، في واحدة من أبرز الليالي الغنائية المنتظرة ضمن البرنامج الفني للمهرجان.

يأتي اختيار رامي صبري امتدادًا للنجاحات الجماهيرية الكبيرة التي يحققها خلال الفترة الأخيرة، سواء داخل مصر أو خارجها، حيث أصبح من أبرز نجوم الغناء الذين تحظى حفلاتهم بإقبال جماهيري واسع.