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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد داش: العالمية الحقيقية هي توصيل فكر بلدي للعالم كله.. فيديو خاص

الفنان أحمد داش
الفنان أحمد داش
أوركيد سامي

تحدث الفنان أحمد داش عن مفهوم العالمية ورؤيته الخاصة لتحقيق الانتشار الفني على المستوى الدولي، مؤكدًا أن العالمية الحقيقية لا ترتبط بضرورة تقديم أعمال سينمائية خارج مصر، وإنما تتمثل في قدرة الفنان على إيصال فكره وثقافة بلده إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم من خلال أعمال فنية تحمل رسائل وأهدافًا واضحة.

وقال أحمد داش، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن مفهوم العالمية بالنسبة له يقوم على تقديم أعمال فنية تستطيع التعبير عن أفكار الفنان وهويته وثقافة بلده، وتصل إلى مختلف شعوب العالم، موضحًا أن النجاح الحقيقي يكمن في أن يشاهد الجمهور من مختلف الدول هذه الأعمال ويتفاعل معها ويفهم الرسائل التي تحملها.

وأضاف أحمد داش موضحًا وجهة نظره بشأن العالمية: «العالمية إنك تقدم أعمال توصل فكرك، فكر بلدك للعالم كله، كل العالم يتفرج عليها، دي العالمية، مش العالمية إن أنا أروح أعمل فيلم عالمي برا مصر، هي العالمية إن أنا أعرف أوصل فكري وفكر بلدي للعالم كله».

وأشار إلى أن تقديم عمل فني خارج مصر ليس المعيار الوحيد لتحقيق العالمية، فالأهم من مكان تصوير العمل أو الجهة المنتجة له هو مدى قدرته على الوصول إلى الجمهور العالمي، والتعبير عن ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه الفنان بصورة يستطيع الآخرون التفاعل معها.

وتعكس تصريحات أحمد داش رؤيته لطبيعة الحضور الفني المصري على المستوى العالمي، حيث يرى أن تقديم أعمال تنطلق من الثقافة والهوية المصرية وتصل إلى جمهور العالم هو أحد أهم أشكال تحقيق العالمية، بعيدًا عن ربطها بالعمل خارج مصر فقط.

وأكدت تصريحاته أن الفن لا تحده الجغرافيا، وأن قوة العمل تكمن في فكرته والرسالة التي يقدمها وقدرته على الوصول إلى الجمهور، ليصبح وسيلة للتعريف بالثقافة المصرية وإيصال صوتها إلى مختلف أنحاء العالم.


https://youtube.com/shorts/dludS_wgDK4

الفنان أحمد داش اخبار الفن نجوم الفن

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