ماشي عكس على «الزراعي».. القبض على سائق سيارة نقل في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة «ربع نقل» بالسير عكس الاتجاه على طريق القاهرة / أسوان الزراعي، بنطاق محافظة بني سويف، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 14 من الشهر الجاري، بقصد اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.