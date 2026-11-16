منتخب السنغال يفوز على السودان برباعية مثيرة في تصفيات أمم أفريقيا

حقق منتخب السنغال الفوز على منافسه منتخب السودان، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة، أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، عن طريق جاكسون، قبل أن يضيف “أسود التيرانجا” الهدف الثاني في الدقيقة 22 عن طريق مالك ضيوف.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب السودان عمل ريمونتادا على أسود التيرانجا، ونجح لاعبوه في تسجيل هدفين، حيث أحرز الغزولي نوح الهدف الأول في الدقيقة 46 من عمر المباراة، وصلاح الدين عادل الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 75.

وبعد التعادل؛ عاد منتخب السنغال بقوة ليسجل الهدف الثالث عن طريق مبوب في الدقيقة 87، ثم أضاف ميندي الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب السنغال المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة التصفيات برصيد 10 نقاط، فيما حل السودان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف موزمبيق الوصيف (حاليا) قبل لعب مباراة الجولة الرابعة، وجاء منتخب إثيوبيا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

تشكيل منتخب السودان خلال المباراة

حراسة المرمى: منجد النيل

خط الدفاع: شيدي برجلان، محمد سعيد أحمد، مصطفى كرشوم، بخيت خميس

خط الوسط: عمار طيفور، أبو عاقلة عبد الله، ولي الدين خضر، عامر عبد الله

خط الهجوم: محمد عيسى، محمد عبد الرحمن (الغربال)

تشكيل منتخب السنغال خلال المباراة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبان دياتا، عبد الله سيك، موسى نياخات، إسماعيل ياكوبس

خط الوسط: حبيب ديارا، إدريسا غاي، بابي جايي

خط الهجوم: إسماعيلا سار، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني