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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة الجزائر بتصفيات شمال أفريقيا

أمير هشام
أمير هشام
نورهان عادل

كشف الإعلامى الرياضى أمير هشام، عن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 لمواجهة نظيره الجزائري في إطار منافسات تصفيات شمال أفريقيا للناشئين.
وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 لمواجهة الجزائر بتصفيات شمال أفريقيا:


حيث أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2010 التشكيل الأساسي للفريق، استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس 
الأمم الأفريقية
.
وجاء التشكيل الأساسي للفراعنة كالتالي:
مروان أحمد، الحضري عصام، محمد عادل، يوسف أنور، حازم عاطف، عمار معتمد، ياسين الحاوي، محمد خالد، خالد حسن، يوسف علي، وعمر شابون.
وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: ياسين نيازي، ياسين مصطفى، أحمد الراعي، حسين خليفة، عمر طارق، خالد جمال، محمد كوستا، زياد مسلم، وعمر علاء
.
ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر، ومواصلة مشواره في التصفيات، في إطار المنافسة على حجز بطاقة التأهل للبطولة القارية
.
وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب التصفيات برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز على تونس بنتيجة 2-1، ثم تغلب على المغرب، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة أمام الجزائر لحسم صدارة التصفيات والتتويج باللقب.

كما في المقابل، يدخل المنتخب الجزائري المباراة برصيد 3 نقاط، بعدما فاز على المغرب وخسر أمام تونس في الجولة الثانية.

أمير هشام منتخب مصر مواليد 2010 فيسبوك

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