أخبار التوك شو| نص بيعة النشاط العلني لـ تنظيم الإخوان الإرهابي.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لأول مرة.. اللواء عادل عزب يكشف نص بيعة النشاط العلني لـ تنظيم الإخوان الإرهابي



كشف اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، تفاصيل آلية اختيار المرشد العام داخل جماعة الإخوان، موضحا طبيعة العلاقة بين قيادات الجماعة ومنهج مؤسسها حسن البنا.

وقال اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، خلال لقائه مع الإعلامي في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد»، إن هذا التنظيم منفرد بخاصية، وجميع القيادات باستثناء حسن البنا وسيد قطب، وجميع القيادات والمرشدين من أول التلمساني، ومحمد حامد أبو النصر، لمصطفى مشهور، للهضيبي الابن، لمحمد مهدي عاكف، لمحمد بديع، جميعهم مجرد شخوص موظفين وأمناء على منهج التنظيم.



تصل إلى الضباب.. تحذير عاجل من الأرصاد لقائدي السيارات على الطرق السريعة



بين أجواء خريفية مستقرة نهارًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، تواجه الطرق تحديًا جديدًا خلال الساعات الأولى من الصباح، مع تحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، وتتسبب في تراجع الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، ما يرفع مخاطر القيادة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، مطالبة المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحذر، خاصة خلال فترات الصباح الباكر، والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم.



شعبة المخابز: تراجع أسعار الدقيق 1000 جنيه للطن بعد تدخل التموين وطرح القمح بالبورصة السلعية

أكد المهندس هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع أسعار الدقيق جاء نتيجة تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال طرح القمح عبر البورصة السلعية، بما ساهم في ضبط الأسواق والعمل على تثبيت الأسعار وخفضها.



وأوضح مكي أن التراجع الذي شهدته أسعار الدقيق يُقدر بنحو 1000 جنيه للطن، وهو تراجع طفيف مقارنة بالزيادة السابقة التي بلغت نحو 4 آلاف جنيه للطن.



اللحوم المعلقة في مرمى النيران.. مقترح ببيعها معبأة يشعل الخلاف بين نقيب الفلاحين والجزارين

في الوقت الذي أصبحت فيه اللحوم عبئًا متزايدًا على موائد المصريين، مع وصول سعر الكيلو إلى نحو 450 جنيهًا في بعض الأسواق، اشتعل جدل جديد بين نقيب الفلاحين وشعبة القصابين حول الطريقة الأفضل لبيع اللحوم، بعدما طرح مقترح بالتحول إلى بيعها مجمدة أو مبردة داخل عبوات مغلقة ومدون عليها الوزن والمواصفات، بدلًا من عرضها معلقة ومكشوفة أمام محال الجزارة.

المقترح الذي يستهدف، بحسب مؤيديه، الحفاظ على سلامة اللحوم وإحكام الرقابة على جودتها وأسعارها، لم يمر دون اعتراض، إذ اعتبره رئيس شعبة القصابين غير كافي لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن تغيير طريقة البيع لن يخفض تكلفة اللحوم، لتفتح هذه التصريحات بابًا جديدًا للنقاش حول أسباب الغلاء والحلول الممكنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وزارة العمل تكشف تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، يُعد خطوة مهمة تسعد ملايين العمال، ويعكس حرص الدولة على تحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن وزارة العمل تُعد طرفًا أصيلًا في المجلس القومي للأجور، الذي يتولى تحديد الزيادات الدورية للأجور، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير استهدف تحسين الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المعيشة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 16 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.86 جنيه

سعر الشراء: 53.72 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.38 جنيه

سعر الشراء: 59.21 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.20 جنيه

سعر الشراء 99 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.35 جنيه

سعر الشراء: 14.31 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.66 جنيه

سعر الشراء: 14.63 جنيه.



عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 نوفمبر

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5121 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5975 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6829 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47800 جنيها.

1500 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لـ 26.5 مليون مواطن في يناير 2027



في خطوة تعكس تحركًا جديدًا لتحسين دخول العاملين ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7 آلاف جنيه، أي زيادة 1500 جنيه على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من راتب شهر يناير 2027، في زيادة تعد الأكبر منذ إنشاء المجلس، وتتجاوز نسبتها 20%.

وأكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور جاء وفق معايير اقتصادية دقيقة، تستهدف أن تتجاوز نسبة الزيادة معدل التضخم البالغ 14%، بما يحقق للعامل زيادة حقيقية في دخله وقدرته الشرائية تُقدر بنحو 6%.



وزيرة الإسكان تفتح ملفات المواطن الشائكة.. وحدات جديدة ومواصلات موحدة واعتذار عن التقصير



كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مستعرضة حجم ما نفذته الدولة من مشروعات سكنية منذ عام 2014، والذي اقترب من مليوني وحدة، في مقابل طلب سنوي يتراوح بين 500 و600 ألف وحدة، إلى جانب التحديات التي فرضتها زيادة أسعار مواد البناء والطاقة والنقل، والتي رفعت تكلفة إنشاء وحدة محدودي الدخل إلى نحو مليون جنيه دون احتساب المرافق.

ولم تقتصر تصريحات الوزيرة على ملف الوحدات السكنية، بل امتدت إلى الاعتراف بأوجه القصور والاعتذار للمواطنين، والتأكيد على العمل لتوفير سكن يتناسب مع قدراتهم الشرائية، فضلًا عن الكشف عن منظومة جديدة للنقل الجماعي بالمدن العمرانية الجديدة، تضم 200 أتوبيس كهربائي وغازي، وتستهدف تسهيل حركة المواطنين وربط المدن والأحياء عبر كارت موحد للمواصلات.