لأول مرة.. اللواء عادل عزب يكشف نص بيعة النشاط العلني لـ تنظيم الإخوان الإرهابي

كشف اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، تفاصيل آلية اختيار المرشد العام داخل جماعة الإخوان، موضحا طبيعة العلاقة بين قيادات الجماعة ومنهج مؤسسها حسن البنا.

وقال اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، خلال لقائه مع الإعلامي في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد»، إن هذا التنظيم منفرد بخاصية، وجميع القيادات باستثناء حسن البنا وسيد قطب، وجميع القيادات والمرشدين من أول التلمساني، ومحمد حامد أبو النصر، لمصطفى مشهور، للهضيبي الابن، لمحمد مهدي عاكف، لمحمد بديع، جميعهم مجرد شخوص موظفين وأمناء على منهج التنظيم.

وأضاف: «رسالة التعليم بتاعة حسن البنا لا يجرؤ أي من المرشدين أن يغير بندا من بنود الخطة الاستراتيجية، بيعة المنهج لجماعة الإخوان الإرهابية، فهي بيعة لحسن البنا ومنهجه ورسائل التعليم له، وهو قال عليها في مقدمتها: "هذه نصوص لا تحفظ، نصوص كي تنفذ"، هذه التعاليم يعتقدون أنها موجودة كمنهج مكمل للإسلام وكأن الإسلام ناقص».

وأوضح: «بيعة المنهج تختلف عن بيعة الخلافة، والبيعة عند الإخوان ليست للمرشد، المرشد بيتم اختياره وفق قواعد التنظيم، الأول بينعقد مجلس شورى التنظيم وبيتم اختيار أعضاء مكتب الإرشاد بتصويت، وهم 16 عضوًا، ومن ثم تحدث انتخابات تانية على المرشد والنواب من الـ16 عضو بتوع مكتب الإرشاد».

وتابع: «البيعة بتقول: "أبايع الله ورسوله أن أكون جنديًا مخلصًا لجماعة الإخوان وأن أسمع وأطيع في المنشط والمكره، وألا أخالف الجماعة رأيًا"، هذه بيعة النشاط العلني».