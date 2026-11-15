نشأت الديهي يرد على عصام تليمة: الدولة المصرية لم تسعَ للمصالحة مع الإخوان منذ 2014

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه لم تكن هناك أي محاولات من جانب الدولة المصرية للتصالح مع جماعة الإخوان، ردًا على تصريحات عصام تليمة التي تحدث فيها عن وجود محاولة من الدولة المصرية لإجراء مصالحة مع الجماعة.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، إن الدولة المصرية لم تتخذ أي نية أو إجراء أو قرار، سواء بشكل سري أو علني، للمصالحة مع أي فصيل من فصائل جماعة الإخوان أو أي فرد ينتمي إليها، منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي.وأضاف أن ما يتم تداوله بشأن وجود تواصل من جانب الدولة المصرية مع شخصيات أو أطراف إخوانية في الداخل أو الخارج لا أساس له من الصحة، واصفًا هذه الروايات بأنها أكاذيب تهدف إلى ترويج معلومات غير صحيحة.وشدد على رفض الدولة، أي مسار للمصالحة مع جماعة الإخوان، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين تقوم على خلاف جذري، وأنهما يقفان على طرفي نقيض.واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على موقفه الرافض للمصالحة مع الجماعة، قائلًا: "الدولة لن تصالح الإخوان، نحن وأنتم على طرفي نقيض، لن نلتقي إلا أمام الله".