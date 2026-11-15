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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: جهاز واحد في ولاية أركنساس سبب تعطل حركة الطيران الأمريكية

تعطل حركة الطيران الأمريكية
تعطل حركة الطيران الأمريكية
أ ش أ

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جهاز توجيه بيانات واحد فقط (راوتر) في جنوب ولاية أركنساس الأمريكية يقف وراء عطل واسع النطاق في شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بعدما تسبب تدفق هائل للبيانات عبر جهاز حديث على شبكة اتصالات قديمة في تعطيل الاتصالات بين مراقبي الحركة الجوية والطيارين، ما أدى إلى توقف مئات الآلاف من المسافرين عن مواصلة رحلاتهم.

وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية في رصد الخلل بمركزها في إنديانابوليس، الذي يشرف على الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية فوق مناطق واسعة من وسط الولايات المتحدة، قبل أن تمتد اضطرابات الاتصالات إلى مراكز أخرى، ومع تتبع مصدر البيانات غير المعتاد، حدد المسئولون موقعين في أركنساس وتكساس كانا يرسلان عددًا هائلًا من الاتصالات إلى الشبكة.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هوياتها، إلى أن جهاز التوجيه الجديد كان في محطة اتصالات تابعة للإدارة في منطقة إلدورادو بولاية أركنساس قد بدأ، بعد وقت قصير من تركيبه، في إرسال كميات كبيرة من البيانات.

وبالتزامن مع بيانات صادرة عن جهاز آخر بمحطة رادار "أماريلو" في تكساس، تسبب ذلك في تحميل الشبكة المتقادمة فوق طاقتها، ما أدى إلى اضطراب الاتصالات في 17 من أصل 22 مركزًا تابعًا لإدارة الطيران الفيدرالية وتشرف على الرحلات الجوية على الارتفاعات العالية.

وقالت ريبيكا جاي، رئيسة قطاع التكنولوجيا في إدارة الطيران الفيدرالية، إن المسئولين رصدوا موقعين كانا يرسلان إشارات إلى الشبكة بمعدل بلغ نحو 1,000 اتصال كل 4 إلى 5 ثوانٍ، في تدفق بيانات تجاوز قدرة الشبكة القديمة على التعامل معه.

وأدى الخلل في النهاية إلى إصدار إدارة الطيران الفيدرالية قرارًا بإيقاف حركة الطيران، بينما كانت آلاف الرحلات تواجه اضطرابات واسعة، واضطر المسافرون إلى إعادة حجز الرحلات واستئجار السيارات وحجز الفنادق.

وتعمل أجهزة التوجيه ضمن منظومة اتصالات تعود أجزاء منها إلى عقود مضت، وتجمع بين الأسلاك النحاسية وكابلات الألياف الضوئية لنقل بيانات الرادار والاتصالات والرحلات، وتخضع هذه المنظومة منذ سنوات لعملية تحديث بتكلفة مليارات الدولارات، بعدما تعرضت لأعطال متكررة وحذرت مراجعات سابقة من المخاطر المتزايدة الناجمة عن تقادم بنيتها التحتية.

وتمكنت إدارة الطيران الفيدرالية من وقف الاضطرابات بعدما فصلت جهازي التوجيه في أركنساس وتكساس عن الشبكة الرئيسية، حيث استقرت الاتصالات بعد تعطيلهما، كما حدد المسؤولون خاصية في أجهزة التوجيه تبدو مرتبطة بتدفق البيانات غير الطبيعي، ووصفها مسؤول حكومي بأنها خاصية بث كانت ترسل البيانات إلى نطاق أوسع من اللازم، قبل أن تعطل الإدارة هذه الخاصية في جميع الأجهزة من الطراز نفسه.

وما يزال التحقيق يبحث عن سبب تصرف الجهاز بهذه الطريقة، وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن السلطات لم تجد أي دليل على وجود سبب متعمد أو خبيث وراء الحادث، وإن التحقيق يركز على احتمال وجود مشكلة في الجهاز نفسه أو خطأ في تركيبه أو تهيئته من جانب شركة "إل ثري هاريس تكنولوجيز"، التي تتولى إدارة منظومة الاتصالات.

صحيفة وول ستريت جورنال ولاية أركنساس الأمريكية عطل

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