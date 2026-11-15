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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شلل واسع يضرب حركة الطيران الأمريكية.. وعطل فني يربك آلاف الرحلات

شلل الطيران الامريكي
شلل الطيران الامريكي
ملك ريان

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أزمة واسعة في حركة الطيران، بعدما تسبب عطل فني في أنظمة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية في اضطراب حركة الملاحة الجوية، ما دفع السلطات إلى إصدار قرار بوقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، حفاظا على سلامة الركاب والطائرات.

وبدأت الأزمة مساء الجمعة الثالث عشر من نوفمبر، عقب رصد اضطرابات في شبكة الاتصالات التي تربط مراكز مراقبة الحركة الجوية، الأمر الذي أثر في التواصل بين الطيارين والمراقبين الجويين، فضلا عن بعض أنظمة الرادار المستخدمة في متابعة حركة الطائرات.

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، امتد الخلل إلى 17 مركزا من أصل 22 مركزا لمراقبة الحركة الجوية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار احترازي بوقف الرحلات، في ظل عدم القدرة على ضمان استقرار أنظمة الاتصالات والمراقبة بالشكل المطلوب.

واستمر قرار وقف الرحلات لأكثر من أربع ساعات، قبل أن تعلن السلطات استقرار الأنظمة واستئناف حركة الطيران تدريجيا، فيما استمرت تداعيات الأزمة على المطارات وشركات الطيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأزمة ارتبطت بأعمال صيانة وتحديث روتينية لشبكة الاتصالات، تضمنت استبدال كابلات نحاسية قديمة بأخرى من الألياف الضوئية، حيث تسبب جهاز توجيه جديد في تدفق هائل لطلبات الاتصال داخل الشبكة، تجاوز ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوان، ما أدى إلى تحميل زائد على أنظمة الاتصالات والرادار.

وتتركز التحقيقات على احتمال وجود خطأ في تركيب الجهاز أو إعداداته، أو وجود عيب فني في المعدات المستخدمة، فيما لم تحسم السلطات حتى الآن السبب النهائي وراء الواقعة.

وفي المقابل، استبعدت إدارة الطيران الفيدرالية وجود مؤشرات على تعرض الشبكة لهجوم إلكتروني، مؤكدة أن إجراءات السلامة المعمول بها ساعدت في تجنب وقوع حوادث، وأن جميع الطائرات تمكنت من الهبوط بأمان.

وأظهرت حصيلة أولية حجم التداعيات التي خلفتها الأزمة، إذ أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية إلغاء نحو 12 ألفا و462 رحلة جوية يوم الجمعة، فيما امتدت الاضطرابات إلى اليوم التالي، مع استمرار إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الأخرى، وتكدس المسافرين داخل المطارات الأمريكية.

وتواجه شركات الطيران تحديات في إعادة تنظيم جداول التشغيل، بسبب خروج الطائرات وأطقم الضيافة والطيارين عن مواقعهم المحددة، وهو ما يجعل عودة الحركة إلى طبيعتها عملية تدريجية قد تستغرق عدة أيام.

وأعادت الأزمة تسليط الضوء على تقادم البنية التكنولوجية لأنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، والحاجة إلى تسريع خطط تحديثها، لتجنب تكرار أعطال قد تؤثر في واحد من أكثر قطاعات الطيران ازدحاما في العالم.


 

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