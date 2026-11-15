باحث شئون إيرانية: 7 مطالب لطهران تعرقل المفاوضات مع الولايات المتحدة

قال الدكتور محمد خيري، الباحث في الشئون الإيرانية، إن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يواجه حالة من الانسداد الشديد، في ظل وجود خلافات جوهرية بين الطرفين، وصعوبة التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات المطروحة.

خلافات واشنطن وطهران تدفع مسار التفاوض إلى الانسداد

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن إيران اشترطت 7 مطالب تتعلق برفع العقوبات والحصار الاقتصادي، جانب مطالب أخرى لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، وهو ما تسبب في تعثر المسار التفاوضي بصورة كبيرة.

وأوضح أن الولايات المتحدة سعت إلى استخدام مختلف الوسائل لإخضاع النظام الإيراني، سواء من خلال العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الاقتصاد الإيراني، أو الحصار البري على المنافذ الإيرانية مع دول الجوار، والحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بما أدى إلى تراجع قدرة طهران على تصدير النفط.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تتوقع أن تؤدي التداعيات الاقتصادية للحصار إلى إحداث خلخلة أمنية داخل إيران، وخروج تظاهرات تطالب بإسقاط النظام، أو دفع القيادة الإيرانية إلى العودة للمفاوضات وتقديم تنازلات أكبر.

ولفت إلى أن ما واجهته الإدارة الأمريكية كان استمرار ما وصفه بالعناد الإيراني، وعدم وجود تجاوب من النظام مع الضغوط الاقتصادية، وهو ما دفع واشنطن إلى العودة إلى خيار الدعم العسكري، من خلال مناوشات وضربات تستهدف تدمير مقدرات الدولة الإيرانية والضغط عليها للتراجع عن مواقفها التفاوضية.

وأكد خيري أن تدخل دول الوساطة بين الحين والآخر لم ينجح حتى الآن في تجاوز الخلافات القائمة، أو إثناء الطرفين عن احتمالات تجدد العمليات العسكرية.