مكيفة بتكنولوجيا فرنسية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل تشغيل القطارات الجديدة بالخط الأول للمترو

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على بدء تشغيل القطارات الجديدة بالخط الأول لمترو الأنفاق، والتي تنتجها شركة «ألستوم»، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة القطارات بدأ منذ عامي 2014 و2015، ضمن خطة تحديث وسائل النقل والمواصلات في مصر.

التكييف وأنظمة التكنولوجيا المتطورة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن القطارات الجديدة تتميز بتجهيزات حديثة، من بينها التكييف وأنظمة التكنولوجيا المتطورة، لافتًا إلى أنها تشبه القطارات المستخدمة في فرنسا.

وأشار إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير أجرى جولة ميدانية بالتزامن مع بدء تشغيل القطارات، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة للركاب، كما حرص على التحدث مع عدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم.

إضافة إلى منظومة النقل

وأكد موسى أن القطارات الجديدة تمثل إضافة إلى منظومة النقل، في ظل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطوير مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي مترو الأنفاق.