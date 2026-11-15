أحمد موسى: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه يستهدف تحسين مستوى معيشة 26 مليون مواطن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن نحو 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص.

اجتماع المجلس القومي للأجور

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القرار جاء خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن مدبولي أكد اهتمام الدولة والحكومة بملف الأجور في القطاع الخاص وحرصهما على متابعة آليات تنفيذ الزيادة داخل المؤسسات المختلفة.

ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة احتياجات الأسر

وأشار إلى أن تحسين أجور العاملين يمثل أحد الملفات المهمة التي تتطلب متابعة مستمرة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة احتياجات الأسر المصرية من الغذاء والتعليم والخدمات الأساسية.