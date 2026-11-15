أحمد موسى: 8500 جنيه لا تكفي احتياجات الأسرة.. والمواطنون يستحقون زيادات سنوية في الأجور

قال الإعلامي أحمد موسى إن قيمة الحد الأدنى للأجور البالغة 8500 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص لا تزال غير كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة أعباء المعيشة على المواطنين.

احتياجات الأسرة المصرية

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن احتياجات الأسرة المصرية تشمل الغذاء والشراب والتعليم ومختلف متطلبات الحياة، وهو ما يجعل تحسين الدخول ورفع الأجور بصورة مستمرة ضرورة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وشدد على أهمية إقرار زيادات سنوية في الأجور قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن المواطنين تحملوا أعباء كبيرة منذ عام 2016 بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

مواجهة الأعباء اليومية

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأن أي موارد إضافية متاحة يجب أن تنعكس على مستوى دخولهم وقدرتهم على مواجهة الأعباء اليومية.