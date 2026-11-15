هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة مع القدرة على الوقوف؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سيدة تُدعى نجاة، قالت إنها تراكمت عليها صلوات فائتة، ولذلك تؤديها جالسة لكونها سيدة مسنة، بينما تصلي الفروض الحاضرة واقفة كالمعتاد، وتسأل عن صحة ما تفعله.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريح له، أن هذا التصرف غير صحيح، ما دامت السائلة قادرة على أداء الصلاة واقفة والقيام بالركوع والسجود على هيئتهما المعتادة، مؤكدًا أن قدرتها على أداء الصلاة الحاضرة قائمة دليل على قدرتها على قضاء الصلوات الفائتة بالكيفية نفسها.

وأضاف أن من تستطيع الوقوف في الصلاة الحاضرة لا يصح لها أن تؤدي الصلوات التي تقضيها جالسة لمجرد أنها فائتة، بل عليها أن تصليها واقفة ما دامت قادرة على ذلك.

وأشار إلى أن الجلوس في الصلاة يكون لمن لا يستطيع القيام، موضحًا أن العجز عن الوقوف إذا تحقق في الصلاة الحاضرة ينسحب كذلك على الصلوات الفائتة التي يريد الإنسان قضاءها، داعيًا الله أن يمنح السائلة الشفاء والعافية.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، منشورا عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة، منوها بأن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد].

وقال مركز الأزهر إن من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه].