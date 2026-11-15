قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشارة قانونية خاطئة من ChatGPT.. دنماركي يتهمه بالتسبب في تشريده بعد نصيحته بوقف دفع الإيجار
غدا.. مجلس الأمن يبحث تطورات المرحلة الانتقالية والأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا
بأيديهما وتحت الإكراه.. الاحتلال الإسرائيلي يجبر شقيقين على هدم منزليهما في القدس
بعد رفعه لـ8500 جنيه.. مشروع قانون اقتراح تحديد النفقة بـ25% من الحد الأدنى للأجور
وزير المالية: برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بمتوسط زيادة 35% يستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة
سرقة خيوط من كسوة الكعبة المشرفة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030
الأمم المتحدة: نقص التمويل الدولي تحدي كبير أمام دعم اللاجئين حول العالم
غربلة عقود لاعبي الأهلي قبل يناير.. هاني يقترب وياسر إبراهيم مهدد بالرحيل وبن شرقي ينتظر العرض
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 230 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم
موعد رمضان 2027 في مصر.. أول أيام الصيام وعيد الفطر فلكيًا
ماهر فرغلي: الغرب بدأ يتبنى رؤية مصر بشأن إرهاب الإخوان ويفضح شبكات التمويل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة مع القدرة على الوقوف؟.. أمين الفتوى يوضح

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سيدة تُدعى نجاة، قالت إنها تراكمت عليها صلوات فائتة، ولذلك تؤديها جالسة لكونها سيدة مسنة، بينما تصلي الفروض الحاضرة واقفة كالمعتاد، وتسأل عن صحة ما تفعله.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريح له، أن هذا التصرف غير صحيح، ما دامت السائلة قادرة على أداء الصلاة واقفة والقيام بالركوع والسجود على هيئتهما المعتادة، مؤكدًا أن قدرتها على أداء الصلاة الحاضرة قائمة دليل على قدرتها على قضاء الصلوات الفائتة بالكيفية نفسها.

وأضاف أن من تستطيع الوقوف في الصلاة الحاضرة لا يصح لها أن تؤدي الصلوات التي تقضيها جالسة لمجرد أنها فائتة، بل عليها أن تصليها واقفة ما دامت قادرة على ذلك.

وأشار إلى أن الجلوس في الصلاة يكون لمن لا يستطيع القيام، موضحًا أن العجز عن الوقوف إذا تحقق في الصلاة الحاضرة ينسحب كذلك على الصلوات الفائتة التي يريد الإنسان قضاءها، داعيًا الله أن يمنح السائلة الشفاء والعافية.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، منشورا عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة، منوها بأن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد].

وقال مركز الأزهر إن من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه].

الفتوى دار الإفتاء الصلوات الفائتة السجود الصلاة قضاء الصلوات الفائتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

ترشيحاتنا

الدمار في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة

إصابة قائد لواء خان يونس بحماس بجروح خطيرة وبتر ساقه في غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر

اليابان

استطلاع: أكثر من 63% من اليابانيين لا يتوقعون تأثيرًا كبيرًا لخفض ضريبة الاستهلاك على تخفيف تكاليف المعيشة

صور تعبيرية

الذكاء الاصطناعي يتحول إلى سلاح للتجسس الإلكتروني.. 25 هجوما يستهدف مؤسسات أمريكية بشبهة صينية

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد