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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يفرج عن إسرائيلي بعد دخوله أراضيها عبر البحر الأحمر

الأردن
الأردن
القسم الخارجي

أعلن الجيش الأردني، يوم الأحد، أنه احتجز شخصاً مشتبهاً به حاول السباحة لدخول الأراضي الأردنية قادماً من إسرائيل عبر البحر الأحمر في اليوم السابق.

وبعد ساعات، ذكرت سلطات الاحتلال أن الرجل أُطلق سراحه وأُعيد إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي بيان نُقل عن مصدر عسكري، أوضحت القوات المسلحة الأردنية أن القوة البحرية الملكية رصدت، يوم السبت، شخصاً "يحاول التسلل من الجانب الإسرائيلي سباحةً باتجاه المياه الإقليمية الأردنية".

وقد وقع الحادث في خليج إيلات/العقبة.

وأضاف البيان الأردني أن القوات البحرية ألقت القبض على الرجل في عرض البحر و"سلمته إلى الجهات المختصة".

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه تلقى بلاغاً بالحادثة، وأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "عملت عبر القنوات المعنية لضمان عودته بسلام".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "عبور الحدود إلى الأردن خارج المعابر الحدودية المعتمدة يُعد أمراً محظوراً، ويشكل خطراً على المواطنين الإسرائيليين، كما يُعتبر مخالفة للقانون".

وبعد ساعات، أعلن الجيش أن "المدني قد نُقل بسلام إلى قوات الجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة".

وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن "قسم الإسرائيليين في الخارج والقنصل الإسرائيلي في الأردن بذلوا جهوداً حثيثة، بالتعاون مع أطراف أخرى، لتأمين عودة المواطن سريعاً، وهم يرحبون بعودته".

وجاء الإعلان عن هذه الحادثة بعد ساعات من إحباط الجيش الإسرائيلي لمحاولة عبور غير قانوني من الأردن إلى إسرائيل.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فقد احتجزت القوات، خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، ستة أشخاص بعد عبورهم من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش أن الأشخاص الستة هم "عمال مهاجرون"، وقد سُلّموا إلى أجهزة إنفاذ القانون لاستكمال التحقيق معهم.

وبحسب موقع "واينت" (Ynet) الإخباري، فإن المشتبه بهم يحملون الجنسيتين التركية والسريلانكية.

الأردن يفرج عن إسرائيلي البحر الأحمر الجيش الأردني دخول الأراضي الأردنية

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