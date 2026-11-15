الأردن .. القبض على إسرائيلي تسلل بحراً إلى المياه الإقليمية للمملكة

ألقت قيادة القوة البحرية الملكية القبض على إسرائيلي تسلل بحراً إلى المياه الإقليمية الأردنية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.

ونبه المصدر إلى أن القوة البحرية رصدت شخصاً يحاول التسلل من الطرف الاسرائيلي سباحة باتجاه المياه الإقليمية، وقد تم التحرك من فوره إلى الموقع وضبط المتسلل وتحويله للجهات المختصة.

وفي حادث أخر ؛ أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، حكماً بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، في أكتوبر الماضي.



وإتهمت المحكمة المعنيين بجملة من الجرائم، شملت التسبب بمقتل أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازتها "بقصد تنفيذ أعمال إرهابية"، والتآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية.



كما أدانت المحكمة أحد المتهمين بتقديم أموال "بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية"، وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.





وفي الـ 23 أكتوبر الماضي، هاجم مسلحون كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك في الأردن، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.