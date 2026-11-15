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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق مبادرة لتعزيز مشاركة الشباب في ابتكار حلول للتحديات البيئية بالغردقة

مبادرة «من خيال الذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع
مبادرة «من خيال الذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع
حنان توفيق

أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال مشروع الغردقة الخضراء، وبالتعاون مع جامعة الغردقة، مبادرة «من خيال الذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع | Make it Real»، بحضور  الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة، و هدى الشوادفي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للسياحة البيئية، وممثلي محافظة البحر الأحمر، والدكتورة يسرية حامد مدير مشروع الغردقة الخضراء، إلى جانب ممثلين عن المشروع وجامعة الغردقة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في ابتكار حلول عملية للتحديات البيئية بمدينة الغردقة، وتشجيعهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أفكار قابلة للتطبيق واختبارها على أرض الواقع، كما تعكس أهمية تعزيز دور الشباب والجامعات في دعم جهود الاستدامة البيئية، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار والمشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات البيئية، مشيرة إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب وتوظيف التكنولوجيا الحديثة يمثلان أحد المحاور المهمة لتطوير حلول مبتكرة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة.

وأضافت د.منال عوض أن المبادرة تستهدف تشجيع الطلاب على تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز مشاركتهم في جهود التحول نحو الاستدامة، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية البيئية والمشاركة الفاعلة في حماية البيئة.

و أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المبادرة تقوم على تكوين فرق عمل واختيار أحد مسارين رئيسيين، هما المخلفات البحرية والسياحة المستدامة، لتحديد المشكلات البيئية الفعلية بمدينة الغردقة، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول لها، ثم العمل على تطويرها وتجربتها وقياس نتائجها على أرض الواقع، انطلاقًا من فكرة أن الذكاء الاصطناعي يستطيع تخيل التغيير، بينما تقع مسؤولية تحويل هذا الخيال إلى واقع على عاتق الشباب.

و أضافت الدكتورة منال عوض  أن المبادرة تمتد على مدار ثلاثة أشهر، وتستهدف توعية 100 طالب وطالبة بالتحديات البيئية، ودعمهم في تطوير أفكارهم وإتاحة الفرصة أمامهم للتجربة والابتكار، وصولًا إلى عرض الحلول والمخرجات أمام صناع القرار والخبراء والجهات المعنية.

تشجيع الطلاب على تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ المستدامة تحمل المسؤولية التحول نحو الاستدامة

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