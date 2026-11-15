محمود حميدة وصبري فواز في افتتاح الدورة الأولى لملتقى «من الكتاب إلى الشاشة»

انطلقت اليوم، الأحد 15 نوفمبر 2026، فعاليات الدورة الأولى من ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة» (Book to Screen)، الذي ينظمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ضمن الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، وذلك بقاعة الدبلومات في فندق سوفيتيل القاهرة داون تاون النيل، بإدارة الناقد زين العابدين خيري، مدير الملتقى.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين عالم النشر وصناعة السينما، من خلال إتاحة الفرصة أمام دور النشر والكتاب لعرض أعمال روائية على المنتجين والمخرجين وصناع المحتوى، ومناقشة إمكانات تحويلها إلى أفلام ومسلسلات، بما يفتح مسارات جديدة للاقتباس والتطوير والإنتاج، ويحفظ الحقوق الأدبية والإبداعية لأصحاب الأعمال.

حسين فهمي: ننتظر حكايات جيل جديد

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته بإطلاق الملتقى، مؤكدًا أن الفكرة حظيت بترحيب المهرجان ودعمه منذ طرحها، لما تمثله من فرصة لتعزيز العلاقة التاريخية بين الأدب والسينما المصرية.

وأشار فهمي إلى أن السينما المصرية تحتاج إلى أصوات أدبية شابة تعبر عن العصر الذي نعيشه، مستعيدًا إسهامات كبار الأدباء، وفي مقدمتهم نجيب محفوظ ويوسف السباعي ويوسف إدريس وثروت أباظة، الذين شكلت أعمالهم مصادر ثرية لعشرات الأفلام الراسخة في ذاكرة الجمهور.

وأكد أن المهرجان يتطلع إلى أن يصبح الملتقى مساحة لاكتشاف كتاب جدد، وإتاحة الفرصة أمام أعمالهم للوصول إلى الشاشة، معربًا عن أمله في استمراره خلال الدورات المقبلة، وإسهامه في إثراء الإنتاج السينمائي المصري، في ظل ما تشهده مصر من تطور ونهضة تتطلب حضورًا فاعلًا للثقافة والمثقفين.

شهد الافتتاح حضور الفنان الكبير محمود حميدة والمنتجين جابي خوري وهشام سليمان، والفنان صبري فواز، والمخرج أمير رمسيس، والدكتور خالد عبد الجليل، الرئيس الأسبق لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والمنتج معتز عبد الوهاب، والمنتجة خلود سعد، إلى جانب عدد من صناع السينما والناشرين والكتاب والمهتمين بصناعتي الأدب والسينما.

وشارك الفنان محمود حميدة بمداخلة تناول فيها الفروق الجوهرية بين البناء الروائي والسيناريو السينمائي، موضحًا أن الرواية تمتلك مساحة زمنية واسعة للسرد وتطوير الشخصيات، بينما يخضع السيناريو لإيقاع الفيلم وزمنه، وهو ما يجعل الاقتباس عملية إبداعية لإعادة بناء العمل الأدبي وفق طبيعة الوسيط السينمائي.

وأكد حميدة أهمية إتاحة مساحة لخيال صناع الفيلم لتقديم رؤيتهم الخاصة للنص، والاستفادة من إمكاناته الدرامية والبصرية.

مشاركة واسعة من الناشرين والروائيين

وشهد الملتقى حضور ممثلين عن دور النشر العشر المشاركة وعدد من مؤلفي الروايات المختارة، من بينهم الدكتور أحمد السعيد، مؤسس مجموعة بيت الحكمة للثقافة ورئيسها التنفيذي، وعلي قطب، مدير النشر بالمجموعة، والناشرة الدكتورة فاطمة البودي، مديرة دار العين للنشر، والروائي محمد علي إبراهيم، مؤلف «ليلى وفرانز».

وشارك أيضًا أحمد رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، والروائية نهى داود، مؤلفة «دماء على السجادة الحمراء»، وأحمد مدحت سليم، مدير النشر الشبابي بدار نهضة مصر، والكاتب رامي حمدي، مؤلف «عزيزتي سيلين»، وعمرو عز الدين، مسئول التسويق بدار الشروق، والروائية فيموني عكاشة، مؤلفة «الخواجاية».

وضمت قائمة المشاركين الدكتور أحمد مهني، مدير النشر بدار دوّن، والكاتب والناقد السينمائي محمود عبد الشكور، مؤلف «أشباح مرجانة»، ومايكل عادل، ممثل دار ديوان، وخميلة الجندي، مديرة قسم الترجمة وحقوق النشر الأجنبي بدار الرواق، وياسمين فاضل، مسئولة العلاقات العامة بدار الكرمة، والروائية ميرنا المهدي، مؤلفة «دليل جدتي لقتل الأوغاد»، إلى جانب الروائية مريم عبد العزيز، مؤلفة «لونجا» الصادرة عن دار الكتب خان.

من جانبه، قال الناقد السينمائي زين العابدين خيري، مدير ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة»، إن فكرة الملتقى تنطلق من الإيمان بأن كل فيلم جيد بدأ بحكاية، وأن صفحات الكتب تحمل الكثير من المشروعات السينمائية التي تنتظر من يكتشف إمكاناتها.

وأوضح أن الملتقى يسعى إلى فتح باب منظم للتعاون بين الناشرين والكتاب وصناع السينما، وإيجاد مساحة مهنية تتيح انتقال الأعمال الأدبية من مرحلة القراءة إلى التطوير والإنتاج، عبر لقاءات مباشرة تجمع أصحاب الحقوق الأدبية بالمنتجين والمخرجين والمنصات.

ووجّه خيري الشكر إلى الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما وصاحب فكرة الملتقى، وإلى الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، لدعمه المبادرة وإتاحة الفرصة لتحويلها إلى واقع.

كما أعرب عن تقديره لدور النشر العشر والكتاب المشاركين، الذين أبدوا حماسًا للفكرة منذ طرحها، وللمنتجة سوسن يوسف، التي تولت تدريب المشاركين من ممثلي دور النشر والكتاب على تقديم أعمالهم إلى المنتجين وشركات الإنتاج والمنصات، من خلال ورشة متخصصة تناولت كيفية إبراز الإمكانات الدرامية والبصرية للروايات، وتحويلها إلى عروض تقديمية قادرة على جذب اهتمام صناع السينما.

وأعرب خيري عن أمله في أن يصبح «من الكتاب إلى الشاشة» موعدًا سنويًا تتجدد فيه العلاقة بين الأدب والسينما، وأن تشهد الدورات المقبلة أفلامًا ومسلسلات بدأت رحلتها من لقاء بين ناشر ومنتج داخل الملتقى.

عشر روايات أمام صناع السينما

وقد شهدت الدورة الأولى تقديم عشر روايات مصرية اختارتها دور النشر المشاركة، من خلال عروض استعرضت الحكايات والشخصيات والعوالم الدرامية للأعمال، إلى جانب تصورات تحويلها إلى مشروعات سينمائية وتلفزيونية، والجمهور المستهدف وإمكانات الإنتاج.

وتنوعت الأعمال المطروحة بين الجريمة والغموض والرعب النفسي والخيال العلمي والدراما الاجتماعية والتاريخية، بما يعكس ثراء الإنتاج الأدبي المصري وتعدد موضوعاته وأساليب سرده.

حكايات متنوعة ورؤى للاقتباس

واستعرض الكاتب والناقد السينمائي محمود عبد الشكور روايته «أشباح مرجانة»، الصادرة عن دار دوّن، والتي تتناول حكاية فؤاد عمار بهجت الساعاتي، الذي يرث دار عرض سينمائي مغلقة، ليواجه صراعًا بين الاحتفاظ بها وبيعها، وسط أحداث غامضة تتعلق بشبح يظهر داخل السينما.

وتتجاوز الحكاية إطار الغموض إلى التأمل في دور قاعات العرض بوصفها جزءًا من ذاكرة الأفلام والأفراد والوطن.

وطرح عبد الشكور تصورًا لتحويل الرواية إلى فيلم روائي طويل أو مسلسل من عشر حلقات، مع إمكانية تنفيذ العمل في مواقع تصوير محدودة.

وقدم مايكل عادل، ممثل دار ديوان، رواية «صفر فاصل خمسة» للكاتب أحمد القرملاوي، التي تمزج بين الخيال العلمي والدراما النفسية، من خلال شخصية عمر الذي يخوض تجربة للعيش داخل عوالم افتراضية يصنعها الذكاء الاصطناعي، مقابل إمداد النظام بالمشاعر والانفعالات البشرية. واستعرض العرض الإمكانات البصرية للرواية، وما تطرحه من أسئلة حول العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وطبيعة المشاعر في العالم الافتراضي.

وقدمت خميلة الجندي، ممثلة دار الرواق، رواية «صدأ» للكاتبة شيرين هنائي، التي تجمع بين الرعب النفسي والماورائيات، من خلال لعنة عابرة للأجيال تتداخل مع العلاقات الأسرية والشخصيات النرجسية وتأثيراتها المدمرة في المحيطين بها.

وتناول العرض إمكانية تحويل الرواية إلى مسلسل قصير من ست إلى ثماني حلقات، يعتمد على التشويق وتطور الشخصيات، مع توظيف العلاج بالفن عنصرًا محوريًا في البناء الدرامي.

واستعرض الروائي محمد علي إبراهيم روايته «ليلى وفرانز»، الصادرة عن دار العين، والتي تقدم قصة حب تجمع ليلى المصرية وفرانز الأيسلندي، وتتنقل أحداثها بين صعيد مصر وأيسلندا، في حكاية تتشابك فيها أسئلة الحب والمرض والفقد والإيمان والاختلاف الثقافي.

وطرح الكاتب تصورًا لتحويل الرواية إلى فيلم روائي طويل، يستفيد من التنوع البصري بين الحضارة المصرية القديمة والطبيعة الأيسلندية.

كما قدمت الروائية فيموني عكاشة روايتها «الخواجاية»، الصادرة عن دار الشروق، والمستوحاة من السيرة الحقيقية لوالدتها الهولندية التي اختارت الاستقرار في مصر.

وترصد الرواية نحو سبعين عامًا من التحولات الاجتماعية والتاريخية من خلال تجربة امرأة أجنبية أصبحت جزءًا من المجتمع المصري، وابنتها التي تحاول الحفاظ على ذاكرة العائلة.

واقترحت الكاتبة تحويل العمل إلى فيلم روائي طويل أو مسلسل من 15 حلقة، مع الاستفادة من الأرشيف العائلي والصور والوثائق التي تعكس مراحل مختلفة من الحياة في مصر وهولندا.

وشهد عرض رواية «دماء على السجادة الحمراء» مشاركة الناشر أحمد رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، والكاتبة نهى داود. وتدور الرواية حول جريمة قتل منتج سينمائي شهير خلال حفل ختام أحد المهرجانات، لتكشف التحقيقات شبكة معقدة من العلاقات والأسرار المرتبطة بماضي الضحية.

وطرح المشاركان تصورًا لتحويل العمل إلى مسلسل قصير من ست إلى ثماني حلقات، يستفيد من جاذبية أدب الجريمة والغموض لجمهور المنصات، مع إبداء الدار استعدادها للمساهمة في الإنتاج.

وقدمت ياسمين فاضل، ممثلة دار الكرمة، والروائية ميرنا المهدي رواية «دليل جدتي لقتل الأوغاد»، التي تنطلق من جريمة غامضة لتكشف قضايا اجتماعية حساسة تتعلق بالاعتداء على القاصرين وآليات استدراج الضحايا.

وتناول العرض إمكانات تحويل الرواية إلى فيلم أو مسلسل، مع إبراز اختلاف مواقف الأجيال تجاه الجريمة والضحية، وما تتيحه الحكاية من مساحات للتشويق والدراما الإنسانية.

واستعرض الكاتب رامي حمدي روايته «عزيزتي سيلين»، الصادرة عن دار نهضة مصر، والتي تتناول تجربة مدرسة موسيقى في الخمسينيات من عمرها تواجه مرضًا نادرًا، وتبدأ خلال عشرة أيام في جمع صورها وذكرياتها وأغانيها استعدادًا لعملية جراحية صعبة.

وقدم الكاتب تصورًا دراميًا يستند إلى البناء الأصلي للرواية المكونة من عشرة فصول، مع توظيف الرسائل والذكريات وتداخل الأزمنة في حكاية إنسانية عن الألم والتعافي.

وقدم علي قطب، مدير النشر بمجموعة بيت الحكمة للثقافة، رواية «تاج شمس» للكاتب هاني القط، التي تدور أحداثها في قرية ريفية على ضفاف النيل مطلع القرن العشرين، وتتشابك فيها صراعات السلطة والانتقام والبحث عن الأم.

وتتمحور الحكاية حول شخصية مختار، الذي ينتقل من مقاومة الظلم إلى مواجهة احتمال تحوله إلى ظالم بعد وصوله إلى السلطة. وتناول العرض إمكانية تحويل الرواية إلى مسلسل من 15 حلقة، يستثمر عالم القرية وشخصياتها المتعددة وصراعاتها الإنسانية.

واختُتمت العروض بتقديم رواية «لونجا» للكاتبة مريم عبد العزيز، الصادرة عن دار الكتب خان، والتي تستلهم عنوانها من أحد القوالب الموسيقية الشرقية. وتدور أحداثها حول وفاة غامضة لأستاذ موسيقى متقاعد داخل شقته بحي عابدين، لتكشف التحقيقات شبكة متشابكة من العلاقات والمصالح والأسرار بين سكان العمارة. واستعرضت الكاتبة جذور الفكرة المستوحاة من واقعة حقيقية عاشتها في طفولتها، وإمكانات تحويل الرواية إلى عمل يجمع بين التشويق والجريمة والدراما الإنسانية.

خطوة نحو شراكات إنتاجية

وأتاحت عروض الملتقى فرصة لمناقشة الإمكانات الدرامية والبصرية للروايات العشر، وطبيعة المعالجة المناسبة لكل منها، سواء في صورة أفلام روائية طويلة أو مسلسلات محدودة الحلقات، إلى جانب بحث فرص التعاون بين الناشرين والمنتجين، وآليات تطوير المشروعات وحماية حقوق أصحابها.

ويمثل إطلاق ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة» خطوة جديدة ضمن جهود مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأيام القاهرة لصناعة السينما لتعزيز التعاون بين قطاعات الإبداع المختلفة، والاستفادة من ثراء الإنتاج الأدبي المصري والعربي بوصفه مصدرًا متجددًا للحكايات، مع توفير مساحة مهنية تجمع أصحاب الحقوق الأدبية بصناع الأفلام وشركات الإنتاج والمنصات.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

تُعد «أيام القاهرة لصناعة السينما» منصة مهنية لدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، من خلال اللقاءات المتخصصة والورش والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية، التي تتيح التواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمنتجين والخبراء، وتعزز فرص التعاون وتدعم المواهب الجديدة في مختلف مراحل الصناعة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.