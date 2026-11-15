قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصعد 7 لاعبين من فريق الشباب لتدريبات الفريق الأول
ترامب: لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران.. نمتلك أوراق ضغط بمئات المليارات ومضيق هرمز
كاف يحدد موعد مباراة حوريا كوناكري وبيراميدر في دوري الأبطال
بالطائرات المسيرة.. إيران تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين
رئيس «قوى النواب»: إنجاز 92% من طلبات صرف المعاشات.. والعمل على الانتهاء من النسبة المتبقية
سامح شكري : العالم يواجه تحديات بالغة التعقيد.. والتسوية السلمية أساس تحقيق الاستقرار
تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض مسيّرتين أُطلقتا باتجاه منطقة مكة المكرمة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..وزير الصناعة: مصر تخطو نحو توطين صناعة السيارات والبطاريات والمحركات
انفجار صناديق متفجرة ألقتها مسيّرات إسرائيلية قرب جسر وادي غزة
لا تتجاهلها.. 3 أعراض في عينيك قد تكون إنذارا مبكرا لا يجب الاستهانة به
ننشر تفاصيل خطة وزارة الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء
بعد 3 سنوات تحت الأنقاض.. غزة تشيع 70 جثمانًا انتُشلت من شمال القطاع| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق تصوير «ونس».. أحمد والي ينضم إلى أحمد داود في سباق دراما رمضان 2027

انطلاق تصوير «ونس».. أحمد والي ينضم إلى أحمد داود في سباق دراما رمضان 2027
انطلاق تصوير «ونس».. أحمد والي ينضم إلى أحمد داود في سباق دراما رمضان 2027
أوركيد سامي

بدأ الفنان أحمد والي تصوير مشاهده في مسلسل «ونس»، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد داود، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك بعد انطلاق التصوير وبدء تنفيذ المشاهد الأولى من العمل.

ويأتي مسلسل «ونس» في إطار اجتماعي تشويقي، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا المعقدة، حيث يجسد أحمد داود شخصية محامٍ يتمتع بذكاء وقدرة على التعامل مع القضايا الصعبة، كما تلعب لعبة الشطرنج دورًا في تكوين شخصيته وطريقة تفكيره وتعاملاته مع المواقف المختلفة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد داود كل من عائشة بن أحمد، كمال أبو رية، وفاء عامر، محمد لطفي، عمرو وهبة، ثراء جبيل، وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى أحمد والي وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد محسن، وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، ويتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027.

وتأتي مشاركة أحمد والي في المسلسل ضمن أحدث خطواته الفنية، من خلال عمل يجمع نخبة من النجوم ويقدم توليفة درامية تجمع بين التشويق والبعد الاجتماعي.

أحمد والي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

للتقصير فى العمل.. مدير تعليم القليوبية يحيل 4 معلمين بكفر شكر للتحقيق

رئيس جامعة السادات

رئيس جامعة مدينة السادات يفتتح معرض الكتاب.. ويؤكد أهمية نشر المعرفة

الواقعة

غرق شاب في فرع النيل بالمنوفية

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد