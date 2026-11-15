انطلاق تصوير «ونس».. أحمد والي ينضم إلى أحمد داود في سباق دراما رمضان 2027

بدأ الفنان أحمد والي تصوير مشاهده في مسلسل «ونس»، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد داود، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك بعد انطلاق التصوير وبدء تنفيذ المشاهد الأولى من العمل.

ويأتي مسلسل «ونس» في إطار اجتماعي تشويقي، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا المعقدة، حيث يجسد أحمد داود شخصية محامٍ يتمتع بذكاء وقدرة على التعامل مع القضايا الصعبة، كما تلعب لعبة الشطرنج دورًا في تكوين شخصيته وطريقة تفكيره وتعاملاته مع المواقف المختلفة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد داود كل من عائشة بن أحمد، كمال أبو رية، وفاء عامر، محمد لطفي، عمرو وهبة، ثراء جبيل، وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى أحمد والي وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد محسن، وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، ويتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027.

وتأتي مشاركة أحمد والي في المسلسل ضمن أحدث خطواته الفنية، من خلال عمل يجمع نخبة من النجوم ويقدم توليفة درامية تجمع بين التشويق والبعد الاجتماعي.