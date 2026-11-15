أوهمهم بإدراج ذويهم بقوائم العفو.. سقوط نصّاب استولى على أموال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والإستيلاء على أموالهم والزعم بقدرته على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضاف بارتكابه (19) واقعة نصب بذات الأسلوب.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





