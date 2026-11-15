تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، مساء اليوم الأحد، على ملعب «ميتروبوليتانو»، معقل أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة رغم ضمان المنتخبين التأهل إلى الدور ربع النهائي، إذ يسعى المنتخب الإسباني للحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة، بينما يأمل المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز وانتزاع المركز الأول.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا

من المتوقع أن يبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جاريل كوانساه، دان بورن، ترينت ألكسندر أرنولد، لويس هال.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أنتوني جوردون، مورجان روجرز، إليوت أندرسون، ديكلان رايس.

خط الهجوم: هاري كين.

مجموعة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يتواجد منتخبا إسبانيا وإنجلترا في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب منتخبي التشيك وكرواتيا.

وسبق أن التقى المنتخبان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات على ملعب «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية لندن، ونجح المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة.

وفي الجولة الماضية، حقق منتخب إسبانيا الفوز على التشيك بهدفين دون رد، بينما تغلب المنتخب الإنجليزي على كرواتيا بنتيجة 2-1.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا

تنطلق مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت السعودية.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل المباراة

يدخل المنتخب الإسباني المواجهة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة، بينما يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وضمن المنتخبان التأهل إلى الدور ربع النهائي، لكن الصراع لا يزال قائمًا على صدارة المجموعة، إذ يكفي إسبانيا التعادل لإنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول، بينما لا بديل أمام إنجلترا عن تحقيق الفوز إذا أرادت انتزاع الصدارة من منافسها.