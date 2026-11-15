بحضور آسر ياسين.. عرض فيلم «رسائل البحر» ضمن عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة

يقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ47، عرضًا خاصًا لفيلم «رسائل البحر» للمخرج الكبير داوود عبد السيد، وذلك اليوم الأحد 15 نوفمبر، في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن عروض السجادة الحمراء، احتفاءً بتكريم النجم آسر ياسين ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال حفل افتتاح الدورة، تقديرًا لموهبته ومسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في السينما المصرية والذى يحرص على حضور العرض أيضا.

قصة فيلم رسائل البحر

يُعد فيلم «رسائل البحر»، إنتاج عام 2010، أحد أبرز الأعمال في مسيرة المخرج داوود عبد السيد، وهو فيلم روائي تبلغ مدته 133 دقيقة، وتدور أحداثه حول طبيب شاب يترك مهنته بسبب معاناته من اللعثمة، وينتقل إلى شقة عائلته بالإسكندرية، ليخوض تجربة إنسانية مختلفة يكتشف خلالها الحب وتقبل الذات، ويعيد اكتشاف علاقته بالمدينة والناس على شواطئ البحر المتوسط. وقد شكل الفيلم محطة مهمة في مسيرة النجم آسر ياسين، من خلال تجسيده شخصية «يحيى»، الطبيب الذي يعود إلى الإسكندرية في رحلة للبحث عن ذاته ومواجهة مخاوفه الداخلية.

ويُعد آسر ياسين أحد أبرز نجوم جيله، وصاحب تجربة فنية اتسمت بتنوع الاختيارات والاهتمام بالتفاصيل النفسية للشخصيات، والسعي المستمر إلى تطوير أدواته التمثيلية.

بدأت علاقة آسر ياسين بالتمثيل من خلال المسرح الجامعي أثناء دراسته الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم شارك في عدد من الأفلام القصيرة، من بينها «بيت من لحم»، قبل أن ينتقل إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «قلب حبيبة» مع الفنانة سهير البابلي، لتتواصل رحلته عبر مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي رسخت مكانته لدى الجمهور والنقاد.

وقدم ياسين عددًا من الأدوار البارزة في أفلام «زي النهارده» للمخرج عمرو سلامة، و«الوعد» للمخرج محمد ياسين، و«فرش وغطا» للمخرج أحمد عبد الله، و«أسوار القمر» للمخرج طارق العريان، و«تراب الماس» للمخرج مروان حامد. وعكست هذه الأعمال قدرته على الانتقال بين أنماط سينمائية مختلفة، من الدراما الإنسانية والتشويق إلى السينما المستقلة، مع اهتمام خاص ببناء الشخصيات وتجسيد صراعاتها الداخلية من خلال الأداء والحركة والتعبير.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.