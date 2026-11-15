العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم «أخت أخ غطاء بالوعة» بمهرجان القاهرة

طيعرض اليوم الأحد 15 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بالدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي «أخت أخ غطاء بالوعة» للمخرج ميلتشو مانتشيفسكي، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

قصة فيلم أخت أخ غطاء بالوعة

«أخت أخ غطاء بالوعة» فيلم روائي تبلغ مدته 115 دقيقة، وتدور أحداثه على أطراف مقدونيا في حقبة ما بعد الشيوعية، حيث يعيش الشقيقان مالينا وفيكتور على سرقة التماثيل النحاسية. لكن عندما تفشل إحدى سرقاتهما المعتادة، يقودهما هروب يائس إلى منزل امرأة ثرية كفيفة، حيث يدفعهما كرمها غير المتوقع إلى مواجهة مشاعر الذنب وصراع البقاء وطيبة الإنسان. ويقدم الفيلم كوميديا غير تقليدية عن الطبقية، تمزج بين السخرية اللاذعة والتناول الإنساني الرقيق للشخصيات.

ميلتشو مانتشيفسكي صانع أفلام ومخرج وكاتب سيناريو، كتب وأخرج ثمانية أفلام روائية طويلة، من بينها «قبل المطر» و«غبار» و«ظلال» و«أمهات»، كما أخرج فيلمًا وثائقيًا طويلًا، وأكثر من 50 عملًا قصيرًا، إلى جانب حلقة من المسلسل التلفزيوني «ذا واير». وحقق فيلمه «قبل المطر» نجاحًا دوليًا لافتًا، إذ فاز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي، وجائزة سبيريت، كما نال ترشيحًا لجائزة الأوسكار.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.