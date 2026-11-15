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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تدين القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة

إندونيسيا تدين القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة
إندونيسيا تدين القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة
أ ش أ

 أدانت إندونيسيا بشدة، الغارة الجوية الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قائلةً إنها تقوض وقف إطلاق النار وتتعارض مع الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، في منشور على منصة (إكس)، اليوم الأحد، أنها ووزراء خارجية 17 دولة عربية وإسلامية بينها مصر تدين الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي، مؤكدةً أنه ينتهك القانون الإنساني الدولي، الذي يوفر حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين فيها.

وأدان وزراء الخارجية الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين في قطاع غزة، قائلين إنها تقوض وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية على النحو المبين في الخطة الشاملة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أعرب الوزراء عن قلقهم من أن القيود الإسرائيلية المستمرة على المساعدات الإنسانية تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذروا من أن الوضع يشكل مخاطر جسيمة على المدنيين، لا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يلقون حتفهم جراء التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.

ولذلك، حث وزير الخارجية الإندونيسي، أرماناتا كريستياوان ناصر، ونظراؤه من الدول العربية والإسلامية الأخرى إسرائيل على الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي ومجلس السلام لزيادة المساعدات الإنسانية والوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، مطالبًا إسرائيل بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتنفيذ مهامها دون تدخل.

ودعا وزراء الخارجية الولايات المتحدة ومجلس السلام إلى زيادة الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها ورفع جميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

وقد أسفرت الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 27 آخرين، كما تسببت في أضرار جسيمة المجمع.

الغارة الجوية الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وقف إطلاق النار

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