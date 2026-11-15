قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسين فهمي: الاستعداد لإعادة تشغيل سينما ديانا من جديد
كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن
«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز
تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع.. ويؤكد: نشجع شركات التكنولوجيا الصناعية والروبوتات على زيادة نسب المكون المحلي
ترقب بالقطاع الخاص.. هل ترتفع الأجور 1000 جنيه قبل نهاية العام؟
فتاوى وأحكام.. هل العُمرة أفضل من الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟.. هل تصح صلاة الفجر بدون ركعتي السنة؟.. حكم التنازل عن أراضي المدن العمرانية مقابل عرض مالي
رئيس هيئة التأمينات أمام «قوى النواب»: إنجاز 100% من مستحقات حالات وفاة المؤمن عليهم
الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والإفريقي في دوري أبطال أفريقيا
رقم صادم.. 1500 مهاجر يصلون جزر الكناري بإسبانيا في أكبر موجة منذ 2020
أسيف كاباديا: أشجع ليفربول منذ قرابة الـ 50 عاما وكنا محظوظين بوجود محمد صلاح.. حوار
مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات أمام المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مراجعة أسعار الطاقة والوقود .. مقترح برلماني بإطلاق برنامج متكامل لخفض تكلفة التشغيل الصناعي

حسن عمار، عضو مجلس النواب
حسن عمار، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

حذّر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، من تصاعد الضغوط التي تواجه القطاع الصناعي نتيجة الارتفاع المتزايد في تكلفة التشغيل، مؤكداً أن استمرار هذه الأعباء دون تدخل جاد لمعالجتها يهدد بحدوث حالة من الاختناق داخل المصانع، ويضعف قدرتها على الاستمرار والتوسع وزيادة الإنتاج، فضلاً عن تأثيره المباشر على تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

وقال “عمار”، إن الحديث عن تعزيز الصادرات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لا يمكن أن ينفصل عن مراجعة التكلفة الفعلية التي يتحملها المصنع، موضحاً أنه لا يمكن مطالبة المنتج المصري بمنافسة المنتجات المستوردة أو اختراق الأسواق الخارجية، بينما يواجه هذا الكم من الأعباء التي تستنزف قدرته الإنتاجية وتقلص هوامش أرباحه، مشدداً على أن الصناعة لا تحتاج فقط إلى مستهدفات طموحة، وإنما إلى بيئة تشغيل عادلة تتيح لها المنافسة والاستمرار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تكلفة التشغيل لم تعد تقتصر على بند واحد، بل أصبحت منظومة متكاملة من الضغوط تبدأ من أسعار الطاقة والوقود، مروراً بتكاليف النقل والخدمات اللوجستية والشحن، وارتفاع تكلفة التمويل والفوائد المصرفية، وصولاً إلى أسعار الأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج والخامات والمكونات المستوردة، فضلاً عن الرسوم والأعباء الإدارية وتعدد الإجراءات والتراخيص، وهي عناصر تتراكم فوق بعضها لتنعكس في النهاية على تكلفة الوحدة المنتجة وسعر البيع النهائي.

وأشار “عمار”، إلى أن خطورة هذه الزيادة لا تتوقف عند تراجع ربحية المصانع، بل تمتد إلى احتمالات خفض الطاقات الإنتاجية وتأجيل خطط التوسع والاستثمار، وتقليص فرص العمل، وربما خروج بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق لعدم قدرتها على تحمل التكاليف الثابتة والمتغيرة، مؤكداً أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يضعف كذلك قدرة المنتج المحلي على منافسة الواردات، ويحد من فرص زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

وطالب عمار بمراجعة تكلفة مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة، خاصة الخامات والمكونات التي تعتمد عليها المصانع المصرية، والعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع إنتاج المكونات الوسيطة محلياً، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحد من تأثر الصناعة بتقلبات أسعار الصرف والأسواق العالمية، لافتاً إلى أن بناء قاعدة صناعية قوية يبدأ من توطين حلقات الإنتاج المختلفة، وليس الاكتفاء بتجميع المنتج النهائي.

واقترح النائب حسن عمار، إطلاق برنامج متكامل لخفض تكلفة التشغيل الصناعي، يتضمن مراجعة أسعار الطاقة والوقود المخصصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك، وتقديم حوافز للمصانع التي تتوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب توفير آليات تمويل ميسرة بفوائد مناسبة لتمويل شراء الآلات وتحديث خطوط الإنتاج، مع إتاحة فترات سماح للمشروعات الصناعية الجادة.

إعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية 

كما دعا إلى إعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية وتكاليف تخصيصها، وتيسير إجراءات الحصول عليها، وربط أسعارها بمدى جدية المستثمر وخطته الإنتاجية، مع التوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة توفر للمصانع خدمات النقل والتخزين والمرافق بصورة مشتركة، بما يخفض الأعباء اللوجستية ويحقق وفورات في التكلفة.

حسن عمار مجلس النواب الصناعة تكلفة التشغيل أسعار الوقود الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد