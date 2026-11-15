قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك
مصر: أمن البحرين ودول الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمننا القومي
بعد رباعية الدنمارك.. مدرب البرتغال يُثير الجدل بتصريح عن «رونالدو»: «ربما أفتقده ليؤنسني»
وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان جهود احتواء الأزمة بين أمريكا وإيران
من هيبة رونالدو إلى صدمة الدنمارك.. هل تملك البرتغال هوية دون الأسطورة؟
سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المحلي .. مواصفات وأسعار وصور
اليونيسف: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية.. والأطفال يعانون من ظروف صحية بالغة الصعوبة
صحف العالم تفتح النار على البرتغال بعد رباعية الدنمارك: كريستيانو لم يكن يستحق هذا
«قصور الثقافة»: ملتقى «همم للقمم» يعزّز ثقة الأطفال بأنفسهم ويمنحهم فرصة للتعبير عن مواهبهم | فيديو
وزارة الداخلية تقرّر إبعاد شاب أوزبكستاني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
وزير الخارجية يلتقي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة لبحث تعزيز الشراكة التنموية
الجبنة القريش أم التونة .. أيهما أفضل لبناء العضلات وخسارة الوزن؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اختناقات الموانئ تهدد صناعة السيارات في جنوب أفريقيا وتفاقم أزمة تأخر الشحنات

اختناقات الموانئ تهدد صناعة السيارات في جنوب أفريقيا وتفاقم أزمة تأخر الشحنات
اختناقات الموانئ تهدد صناعة السيارات في جنوب أفريقيا وتفاقم أزمة تأخر الشحنات
أ ش أ

 تواجه صناعة السيارات في جنوب أفريقيا ضغوطا متزايدة جراء اختناقات الموانئ واضطرابات البنية التحتية، التي تسببت في إلغاء ورديات الإنتاج وتكبّد خسائر تصنيعية ومالية، رغم نمو الطلب المحلي على السيارات الجديدة.


وأوضح مجلس أعمال السيارات في جنوب أفريقيا (NAAMSA)، في أحدث مراجعة ربع سنوية لأوضاع الأعمال، أن إنتاج السيارات المحلية انخفض بنسبة 9.1% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة محليًا بنسبة 11.9%.


وأشار التقرير إلى أن الأعطال الفنية والانتقال إلى نظام تشغيل جديد في محطة "ديربان جيتواي"، إلى جانب عوامل أخرى، تسببت في استمرار تأخيرات رسو السفن، إذ وصلت فترات انتظار الحاويات إلى 25 يوما، ما أدى إلى اضطراب جداول وصول السفن ورسوها، وإلغاء ورديات الإنتاج وتكبّد المصانع خسائر إضافية.


وأضاف المجلس أن موردي مكونات السيارات والمصنعين واجهوا أعباءً مضاعفة جراء انقطاعات غير مسبوقة للكهرباء في مدينة تشواني، عقب اندلاع حريق في إحدى المحطات الفرعية، ما أسفر عن خسائر إنتاجية ومالية تعذر استردادها.


ولفت إلى أن هذه التطورات تعكس التحديات الناجمة عن بطء تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وما يصاحبها من ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال في البلاد.


وفيما يتعلق بالصادرات، ذكرت وكالة "بلومبرج" أن صادرات السيارات تراجعت بنسبة 13.9% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مع انخفاض الشحنات إلى عدد من الأسواق الدولية الرئيسية، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات بموجب المادة 232، التي فُرضت عام 2025، على الصادرات إلى أمريكا الشمالية.


وأوضح المجلس أن الصادرات إلى كندا، التي وصفها بأنها وجهة تصدير جديدة، واصلت نموها خلال الربع الثالث، غير أن إجمالي صادرات السيارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض بنسبة 10%، بعد تسجيل تراجعات سنوية متتالية على مدار ثمانية أشهر منذ فبراير الماضي.


وعلى صعيد السوق المحلية، واصلت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة نموها القوي، إذ ارتفعت بنسبة 92.3% خلال الربع الثالث لتصل إلى 9196 وحدة، فيما بلغ إجمالي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 22389 وحدة، متجاوزًا إجمالي مبيعات عام 2025 البالغ 16703 وحدات.


وتوقعت الصناعة ارتفاع إجمالي إنتاج السيارات المحلية إلى 653 ألف وحدة خلال عام 2026، وصولًا إلى 702 ألف وحدة في عام 2027.


وأكد المجلس أن توقعات الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة تتسم بتفاؤل حذر بشأن مبيعات السيارات الجديدة محليًا، في مقابل استمرار المخاوف المرتبطة بالانتخابات البلدية المقبلة، وتراجع الثقة في قطاعات التصنيع والصادرات والاستثمار وأوضاع الأعمال بوجه عام.


وشدد قادة الصناعة، بحسب التقرير، على أهمية معالجة الاختناقات اللوجستية، وتسريع مراجعة الخطة الرئيسية لصناعة السيارات في جنوب أفريقيا 2035 وبرنامج إنتاج وتطوير السيارات الثاني، بما يسهم في الحفاظ على القدرة التنافسية العالمية للبلاد في قطاع التصنيع.

صناعة السيارات في جنوب أفريقيا اختناقات الموانئ اضطرابات البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

الاهلي

«دويدار»: توقيت إعلان حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز يثير علامات الاستفهام

ترشيحاتنا

اكسييد اى اس موديل 2027

سوق السيارات المصري.. مواصفات وأسعار أكسييد إى إس 2027 الجديدة

سمارت 1 2027 الجديدة

سمارت 1 2027 تباع بهذه المواصفات

كوينيجسيج Jesko

كوينيجسيج جيسكو النسخة 125.. هل يتوقف إنتاجها أم تعاود الظهور؟

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد