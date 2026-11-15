اختناقات الموانئ تهدد صناعة السيارات في جنوب أفريقيا وتفاقم أزمة تأخر الشحنات

تواجه صناعة السيارات في جنوب أفريقيا ضغوطا متزايدة جراء اختناقات الموانئ واضطرابات البنية التحتية، التي تسببت في إلغاء ورديات الإنتاج وتكبّد خسائر تصنيعية ومالية، رغم نمو الطلب المحلي على السيارات الجديدة.



وأوضح مجلس أعمال السيارات في جنوب أفريقيا (NAAMSA)، في أحدث مراجعة ربع سنوية لأوضاع الأعمال، أن إنتاج السيارات المحلية انخفض بنسبة 9.1% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة محليًا بنسبة 11.9%.



وأشار التقرير إلى أن الأعطال الفنية والانتقال إلى نظام تشغيل جديد في محطة "ديربان جيتواي"، إلى جانب عوامل أخرى، تسببت في استمرار تأخيرات رسو السفن، إذ وصلت فترات انتظار الحاويات إلى 25 يوما، ما أدى إلى اضطراب جداول وصول السفن ورسوها، وإلغاء ورديات الإنتاج وتكبّد المصانع خسائر إضافية.



وأضاف المجلس أن موردي مكونات السيارات والمصنعين واجهوا أعباءً مضاعفة جراء انقطاعات غير مسبوقة للكهرباء في مدينة تشواني، عقب اندلاع حريق في إحدى المحطات الفرعية، ما أسفر عن خسائر إنتاجية ومالية تعذر استردادها.



ولفت إلى أن هذه التطورات تعكس التحديات الناجمة عن بطء تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وما يصاحبها من ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال في البلاد.



وفيما يتعلق بالصادرات، ذكرت وكالة "بلومبرج" أن صادرات السيارات تراجعت بنسبة 13.9% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مع انخفاض الشحنات إلى عدد من الأسواق الدولية الرئيسية، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات بموجب المادة 232، التي فُرضت عام 2025، على الصادرات إلى أمريكا الشمالية.



وأوضح المجلس أن الصادرات إلى كندا، التي وصفها بأنها وجهة تصدير جديدة، واصلت نموها خلال الربع الثالث، غير أن إجمالي صادرات السيارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض بنسبة 10%، بعد تسجيل تراجعات سنوية متتالية على مدار ثمانية أشهر منذ فبراير الماضي.



وعلى صعيد السوق المحلية، واصلت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة نموها القوي، إذ ارتفعت بنسبة 92.3% خلال الربع الثالث لتصل إلى 9196 وحدة، فيما بلغ إجمالي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 22389 وحدة، متجاوزًا إجمالي مبيعات عام 2025 البالغ 16703 وحدات.



وتوقعت الصناعة ارتفاع إجمالي إنتاج السيارات المحلية إلى 653 ألف وحدة خلال عام 2026، وصولًا إلى 702 ألف وحدة في عام 2027.



وأكد المجلس أن توقعات الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة تتسم بتفاؤل حذر بشأن مبيعات السيارات الجديدة محليًا، في مقابل استمرار المخاوف المرتبطة بالانتخابات البلدية المقبلة، وتراجع الثقة في قطاعات التصنيع والصادرات والاستثمار وأوضاع الأعمال بوجه عام.



وشدد قادة الصناعة، بحسب التقرير، على أهمية معالجة الاختناقات اللوجستية، وتسريع مراجعة الخطة الرئيسية لصناعة السيارات في جنوب أفريقيا 2035 وبرنامج إنتاج وتطوير السيارات الثاني، بما يسهم في الحفاظ على القدرة التنافسية العالمية للبلاد في قطاع التصنيع.