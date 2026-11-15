حسن مهدي: تأمين ركاب القطارات يتطلب 3 أمور مهمة منها الحالة النفسية للسائقين

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن تعزيز سلامة الركاب وتأمين خطوط السكك الحديدية يمثلان أولوية رئيسية في منظومة تطوير مرفق السكة الحديد، مشيرًا إلى أن التحركات الأخيرة تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وتسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بأمان الركاب وحركة القطارات.

وقال مهدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية في تطوير منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث الإشارات، وتدريب العاملين، وإحلال وتجديد عربات الركاب والبضائع والجرارات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز إجراءات الرقابة والفحص الدوري للقضبان ومتابعة عناصر التشغيل.

وأضاف أن تأمين المرفق لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل يمتد إلى الاهتمام بالعاملين، خاصة قائدي القطارات، من خلال إجراء الفحوص الطبية والنفسية الدورية، نظرًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وما يتحملونه من مسؤولية عن أرواح مئات الركاب.

وأشار إلى أهمية تنظيم جداول التشغيل بما يضمن عدم عمل قائد القطار لأكثر من وردية واحدة، حفاظًا على تركيزه وكفاءته أثناء القيادة، إلى جانب ضرورة تفعيل أجهزة التحكم الآلي في القطارات (ATC)، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتعزيز مستويات الأمان والحد من الأخطاء البشرية.

وشدد أستاذ هندسة الطرق والنقل على ضرورة تنفيذ إجراءات السلامة دون تهاون، موضحًا أن حوادث القطارات، رغم محدودية تكرارها، قد تترتب عليها خسائر بشرية كبيرة، وهو ما يجعل تأمين حركة الركاب أولوية لا تحتمل التأجيل.

ووجّه مهدي نداءً إلى المواطنين بضرورة الحفاظ على مرفق السكك الحديدية باعتباره أحد المرافق القومية المهمة، والإبلاغ عن أي محاولات للتخريب أو سرقة المهمات، فضلًا عن تجنب العبور العشوائي من المزلقانات غير الشرعية، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لسلامة الركاب وانتظام حركة القطارات.

ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عن وقائع سرقة لمهمات السكة الحديد، وهي ممارسات قد تعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكدًا أهمية الفحص المستمر للقضبان ومنظومة الإشارات وجميع مكونات التشغيل، لضمان اكتشاف أي أعطال أو مخالفات والتعامل معها بشكل سريع.

وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع، موضحًا أهمية الاستعانة بكوادر تمتلك مؤهلات أعلى وقدرة على التعامل مع أنظمة التشغيل الإلكترونية الحديثة، وإدارة حالات الطوارئ من خلال التدريب المستمر والمحاكاة العملية.

مستويات الأمان والتشغيل

وأشار إلى أهمية الاستفادة من البعثات الخارجية والخبرات الدولية في قطاع السكك الحديدية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير مهارات العاملين والارتقاء بمستويات الأمان والتشغيل داخل المرفق.