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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. 801 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الدرافيل ببلقاس

قافله طبيه
قافله طبيه
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية الدرافيل التابعة للإدارة الصحية ببلقاس، على مدار يومين، حيث استفاد منها 801 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

وأوضح المحافظ أن القوافل تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية، مثمنا جهود المجتمع الوطني والمشاركة المجتمعية.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 13,14 نوفمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال  "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 801 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 9 عيادات منهم 5 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 192 باطنة، 147 أطفال، جراحة 48، أسنان 43، نسا وتنمية الأسرة 97، جلدية 107، عظام 101، رمد 66.

كما قامت القافلة بإجراء 103 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 111، وفحص معمل الدم والطفيليات لـ 261، كما عقدت 24 ندوة تثقيفية استفاد منها 257 مترددا، وخلع أسنان لـ 11 أشخاص،وتحويل 6حالات للعلاج بالمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة.

الدقهليه محافظة قافله طبيه

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