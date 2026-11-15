قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك
مصر: أمن البحرين ودول الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمننا القومي
بعد رباعية الدنمارك.. مدرب البرتغال يُثير الجدل بتصريح عن «رونالدو»: «ربما أفتقده ليؤنسني»
وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان جهود احتواء الأزمة بين أمريكا وإيران
من هيبة رونالدو إلى صدمة الدنمارك.. هل تملك البرتغال هوية دون الأسطورة؟
سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المحلي .. مواصفات وأسعار وصور
اليونيسف: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية.. والأطفال يعانون من ظروف صحية بالغة الصعوبة
صحف العالم تفتح النار على البرتغال بعد رباعية الدنمارك: كريستيانو لم يكن يستحق هذا
«قصور الثقافة»: ملتقى «همم للقمم» يعزّز ثقة الأطفال بأنفسهم ويمنحهم فرصة للتعبير عن مواهبهم | فيديو
وزارة الداخلية تقرّر إبعاد شاب أوزبكستاني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
وزير الخارجية يلتقي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة لبحث تعزيز الشراكة التنموية
الجبنة القريش أم التونة .. أيهما أفضل لبناء العضلات وخسارة الوزن؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تؤجل ضرب إيران.. خلافات داخل المؤسسة العسكرية ومخاوف من غضب ترامب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت “القناة 12” الإسرائيلية عن وجود تباين داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل بشأن توجيه ضربة عسكرية جديدة إلى إيران، مشيرة إلى أن جهاز الدفاع لا يرى مبررًا عاجلًا لشن هجوم في الوقت الحالي، خاصة مع عدم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة حتى الآن.

ونقلت القناة عن مصادر أن التقييم السائد داخل المؤسسة الأمنية يشير إلى أن إيران تعمل بالفعل على إعادة بناء قدراتها العسكرية، لكنها لم تصل حتى الآن إلى ما وصفته إسرائيل بـ«الخطوط الحمراء» التي تستدعي التحرك العسكري الفوري.

في المقابل، كشفت التقارير عن اختلاف موقف مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، التي تؤيد اتخاذ إجراء ضد إيران، ما يعكس وجود تباين في تقديرات الأجهزة الأمنية بشأن توقيت التعامل مع التهديد الإيراني.

وأرجعت المصادر حالة التردد داخل المؤسسة الإسرائيلية إلى حساسية العلاقة الحالية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تتسامح مع محاولات تقديم معلومات غير موثوقة لدفعها نحو اتخاذ قرارات عسكرية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن الأسبوع الماضي، حيث التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، قبل توجهه إلى ميامي للقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي سياق متصل، ذكر موقع «واينت» أن غادي آيزنكوت، رئيس الحكومة المكلف ورئيس حزب «يشار»، لم يُبلغ بزيارة رئيس الموساد خلال الإحاطة السياسية والأمنية التي عقدها مع بنيامين نتنياهو يوم الخميس، رغم توليه مهمة تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

إسرائيل إيران تشكيل الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

الاهلي

«دويدار»: توقيت إعلان حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز يثير علامات الاستفهام

ترشيحاتنا

الدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

غداً.. مرصد الأزهر يطلق منتدى اسمع وتكلم تحت شعار "قيمنا قوتنا"

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

الأزهر يعلن فتح باب التقدم للدفعة 5 برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: الاستيطان يبتلع الضفة الغربية.. أكثر من 100 بؤرة جديدة خلال 2026

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد