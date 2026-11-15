إسرائيل تؤجل ضرب إيران.. خلافات داخل المؤسسة العسكرية ومخاوف من غضب ترامب

كشفت “القناة 12” الإسرائيلية عن وجود تباين داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل بشأن توجيه ضربة عسكرية جديدة إلى إيران، مشيرة إلى أن جهاز الدفاع لا يرى مبررًا عاجلًا لشن هجوم في الوقت الحالي، خاصة مع عدم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة حتى الآن.

ونقلت القناة عن مصادر أن التقييم السائد داخل المؤسسة الأمنية يشير إلى أن إيران تعمل بالفعل على إعادة بناء قدراتها العسكرية، لكنها لم تصل حتى الآن إلى ما وصفته إسرائيل بـ«الخطوط الحمراء» التي تستدعي التحرك العسكري الفوري.

في المقابل، كشفت التقارير عن اختلاف موقف مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، التي تؤيد اتخاذ إجراء ضد إيران، ما يعكس وجود تباين في تقديرات الأجهزة الأمنية بشأن توقيت التعامل مع التهديد الإيراني.

وأرجعت المصادر حالة التردد داخل المؤسسة الإسرائيلية إلى حساسية العلاقة الحالية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تتسامح مع محاولات تقديم معلومات غير موثوقة لدفعها نحو اتخاذ قرارات عسكرية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن الأسبوع الماضي، حيث التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، قبل توجهه إلى ميامي للقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي سياق متصل، ذكر موقع «واينت» أن غادي آيزنكوت، رئيس الحكومة المكلف ورئيس حزب «يشار»، لم يُبلغ بزيارة رئيس الموساد خلال الإحاطة السياسية والأمنية التي عقدها مع بنيامين نتنياهو يوم الخميس، رغم توليه مهمة تشكيل ائتلاف حكومي جديد.