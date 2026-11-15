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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الموساد يسعى لجر واشنطن للحرب .. والحجة تهديد إيران للمصالح الأمريكية

جوفمان رئيس الموساد
جوفمان رئيس الموساد
محمد على

يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية لتصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، من أجل استئناف الحرب على إيران.

 كشفت مصادر مطلعة أن زيارة رئيس الموساد رومان جوفمان إلى واشنطن هدفت إلى تقديم معلومات واستئناف التنسيق الأمريكي الإسرائيلي حول الملف الإيراني.

وأفادت المصادر بأن إسرائيل نقلت معلومات لواشنطن عن مخططات إيرانية لاستهداف مسؤولين أمريكيين، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.


كما أشارت إلى أن إسرائيل تراقب منشآت إيران النووية في نطنز وفوردو وجبل الفأس.

فيما بينت تقديرات عسكرية إسرائيلية أن طهران لم تستأنف نشاطاً نووياً واسعاً في المنشآت المحصنة.

بينما رأى مسؤولون إسرائيليون أن إعادة فتح مداخل المنشآت النووية تحت الأرض تستدعي تحركاً عسكرياً.

يشار إلى أن زيارة جوفمان إلى واشنطن يوم الجمعة الماضي أتت فيما يضغط نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أجل استئناف الحرب على إيران.

وعقد جوفمان اجتماعاً مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف.

كما من المتوقع أيضاً أن يتوجه إلى ميامي للقاء مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس".

أتت تلك الزيارة بينما أبلغت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ممثلي الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، بضرورة الاستعداد لاستئناف الحملة العسكرية ضد إيران، حسبما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية.

وقال مسؤولون أمريكيون أن ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يستأنف الحرب على طهران، إذ تعتقد واشنطن أن حملة الخنق الاقتصادي تؤتي ثمارها.

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