مبنحبش الحاجة الحلوة تكمل.. أحمد شوبير يعلق على جدل هداف مصر التاريخي

علق الإعلامي أحمد شوبير على الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، في ظل المقارنة بين أرقام حسام حسن ومحمد صلاح، مؤكدًا أن الإنجازات التي حققها الثنائي تستحق الاحتفاء والتقدير، بدلًا من الدخول في خلافات حول من الأحق باللقب.

حسام حسن ومنتخب مصر

وقال أحمد شوبير، عبر قناة النهار، إن المصريين لا يحبون استمرار الأجواء الإيجابية والاحتفال بالنجاحات، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر حول الهداف التاريخي يعكس مشكلة في التعامل مع الإنجازات الرياضية.

وأضاف: «إحنا مبنحبش الحاجة الحلوة تكمل، عندنا مشكلة مع نفسنا، فنقولك بلاش نبقى مبسوطين ويلا نضرب كرسي في الكلوب ونعمل أي حاجة».

وتحدث شوبير عن الرقم القياسي الذي ظل صامدًا لمدة 20 عامًا، والذي حققه حسام حسن، مشددًا على أن الحفاظ على هذا الرقم طوال تلك الفترة يُعد إنجازًا استثنائيًا، ويعكس القيمة الكبيرة لما قدمه نجم الكرة المصرية السابق.

وتابع: «ودخلنا في قصة الهداف التاريخي لمصر، إحنا عندنا رقم بقاله 20 سنة متكسرش، وإن رقم يصمد الرقم ده فهو شيء مش طبيعي من أسطورة الأساطير حسام حسن».

كما تطرق الإعلامي إلى أرقام محمد صلاح التهديفية مع منتخب مصر، مشيرًا إلى عدم معرفته بما إذا كان الهدفان اللذان سجلهما أمام إسواتيني قد احتُسبا ضمن رصيده الدولي أم لا، لكنه أكد تمنيه أن يواصل قائد المنتخب تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية.

وقال شوبير: «معرفش جولين إسواتيني اتحسبوا لصلاح ولا لأ، يا سيدي إن شاء الله صلاح يسجل ويعدي 70 جول كمان، لسه عنده أمم أفريقيا وتصفيات كأس عالم، قدامه مش أقل من 4 سنين كمان على المستوى الدولي».

واختتم أحمد شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن إنجازات حسام حسن ومحمد صلاح لا تتعارض، وأنه لا يوجد ما يمنع الاحتفاء باللاعبين معًا، تقديرًا لما قدماه لكرة القدم المصرية، قائلًا: «إيه المانع نحتفل بحسام حسن وصلاح؟».