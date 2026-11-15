إيفان بارتون.. 300 مباراة و7 مواجهات مونديالية قبل اختبار الأهلي وبيراميدز في صراع صدارة الدوري

تتجه الأنظار إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي يستعد لخوض واحدة من أبرز المحطات في مسيرته التحكيمية داخل الملاعب المصرية بعدما وقع اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم عليه لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز في لقاء لا تقتصر أهميته على حسابات المنافسة على اللقب وإنما تمتد إلى قيمة الخبرات الدولية التي يمتلكها الحكم المكلف بإدارته.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الأهلي في الثامنة مساء 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في مواجهة ينتظر أن تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالنظر إلى طبيعة المنافسة بين الفريقين خلال المواسم الأخيرة وتحول لقاءاتهما إلى محطات مؤثرة في تحديد ملامح الصراع على البطولات المحلية.

وجاء قرار اتحاد الكرة بالاستعانة ببارتون ليضع أحد أبرز حكام منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي أمام اختبار جديد في الكرة المصرية خاصة أن المواجهة تجمع فريقين يمتلكان طموحات كبيرة ولا تحتمل نتيجتها الكثير من الحسابات الخاطئة في ظل أهمية كل نقطة خلال سباق الدوري.

إيفان بارتون.. خبرات مونديالية وراء اختيار حكم القمة

لا يستند اختيار إيفان بارتون إلى مجرد امتلاكه الشارة الدولية التي حصل عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2018 وإنما يرتبط أيضًا بتجربته الواسعة في إدارة المباريات الكبرى بعدما نجح في الوصول إلى عدد من أهم المحطات التحكيمية على المستويين القاري والدولي.

وظهر الحكم السلفادوري في نهائيات كأس العالم 2022 قبل أن يواصل حضوره في النسخة التالية عام 2026 ليصل إجمالي المباريات التي أدارها في المونديال إلى 7 مواجهات من بينها مباراة الدور نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا وهي محطة تعكس حجم الثقة التي حصل عليها من الجهات المسؤولة عن إدارة المنافسات الدولية.

ويمثل هذا السجل أحد أبرز ملامح شخصية الحكم الذي سيقود مباراة الأهلي وبيراميدز إذ اعتاد التعامل مع مباريات تتسم بالضغط الجماهيري والتنافس القوي وهو ما يجعل خبرته الدولية عنصرًا مهمًا في إدارة لقاء يحمل حساسية خاصة بين اثنين من أبرز أندية الكرة المصرية.

قمة الأهلي وبيراميدز تدخل تاريخ بارتون من بوابة المباراة رقم 300

تحمل مواجهة الأهلي وبيراميدز رقمًا استثنائيًا في مسيرة الحكم السلفادوري حيث ستكون المباراة رقم 300 التي يتولى إدارتها خلال مشواره التحكيمي لتصبح القمة المصرية محطة جديدة في سجل حافل بالمباريات المحلية والقارية والدولية.

وخاض بارتون العدد الأكبر من مبارياته في منافسات الدوري السلفادوري بمختلف درجاته ومراحله إلى جانب مشاركاته في البطولات القارية وعلى رأسها دوري أبطال الكونكاكاف التي أدار خلالها 21 مباراة ليكتسب خبرات متنوعة في التعامل مع مدارس كروية مختلفة.

وتأتي أهمية هذا الرقم من كونه يعكس طول التجربة التحكيمية للحكم السلفادوري وقدرته على التعامل مع أنماط متعددة من المنافسة قبل الانتقال إلى واحدة من أكثر المباريات متابعة في الدوري المصري هذا الموسم.

1674 بطاقة ملونة و145 ركلة جزاء

تكشف الإحصائيات الخاصة بمسيرة إيفان بارتون عن حكم لا يتردد في اتخاذ القرارات الانضباطية عندما تتطلب ظروف المباراة ذلك وهو ما يظهر بوضوح في عدد البطاقات التي أشهرها خلال مشواره.

وأشهر الحكم السلفادوري 1529 بطاقة صفراء مقابل 69 بطاقة حمراء مباشرة بالإضافة إلى 76 بطاقة حمراء بعد الحصول على إنذارين ليصل إجمالي البطاقات الحمراء التي أشهرها إلى 145 بطاقة بخلاف الإنذارات الصفراء.

كما احتسب بارتون 145 ركلة جزاء خلال المباريات التي أدارها وهي أرقام تضع قراراته التحكيمية تحت دائرة الاهتمام قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز خصوصًا أن المباريات الكبرى كثيرًا ما تشهد التحامات قوية ومواقف مثيرة للجدل داخل منطقتي الجزاء.

وتعكس هذه الأرقام طبيعة المباريات التي أدارها الحكم طوال مسيرته لكنها لا تعني بالضرورة اتجاهه إلى استخدام البطاقات أو احتساب ركلات الجزاء بصورة أكبر في القمة المصرية إذ تظل قراراته مرتبطة بتفاصيل كل مباراة ومجرياتها.

14 نهائيًا في سجل بارتون قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

يمتلك إيفان بارتون خبرة إضافية تتمثل في إدارته 14 مباراة نهائية وهو ما يمنحه سجلًا مهمًا في التعامل مع المواجهات التي تتطلب تركيزًا كبيرًا وقدرة على إدارة الضغوط حتى صافرة النهاية.

ومن أبرز المباريات التي تولى إدارتها نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 والذي جمع بين منتخبي العراق وبوليفيا وانتهى بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف ليحجز بطاقة العبور إلى نهائيات المونديال.

كما سبق للحكم السلفادوري إدارة نهائيات في دوري أبطال الكونكاكاف قبل أن يتولى قيادة نهائي كأس الدوريات الأمريكي خلال سبتمبر الماضي والذي جمع بين تولوكا ومونتيري وانتهى بفوز تولوكا بهدفين دون رد.

وتمنح هذه التجارب بارتون رصيدًا إضافيًا من الخبرات في إدارة المباريات الحاسمة خاصة أن النهائيات والمواجهات الإقصائية تتطلب التعامل مع مستويات مرتفعة من التوتر والضغط وهي ظروف تتشابه إلى حد كبير مع طبيعة القمم المحلية الكبرى.