خلل فني يشل حركة الطيران الأمريكية.. واشنطن تكشف أسباب الفوضى وإلغاء آلاف الرحلات

كشفت الإدارة الأمريكية أن خللا فنيا في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية تسبب في شلل مؤقت بحركة الطيران في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، الجمعة، بعدما اضطرت السلطات إلى تعليق الرحلات لمدة 4 ساعات، ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات ووقوع اضطرابات واسعة في المطارات.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن الخلل وقع خلال أعمال تحديث البنية التحتية للاتصالات، التي تضمنت استبدال أسلاك نحاسية قديمة بكابلات ألياف ضوئية عالية السرعة، موضحا أن المشكلة تسببت في اضطرابات بأنظمة الاتصال بالطائرات وبيانات الرادار.

وأضاف دافي أن السبب قد يرجع إلى خطأ ارتكبه المقاول المسؤول عن تنفيذ أعمال التحديث أو إلى وجود معدات معطلة، مشيرا إلى أن العطل امتد إلى أجهزة توجيه أخرى مرتبطة بنظام مراقبة الحركة الجوية.

من جانبه، أعلن رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية برايان بيدفورد إلغاء نحو 12 ألف رحلة جوية الجمعة، متوقعا إلغاء ما بين 4 آلاف و5 آلاف رحلة إضافية السبت، من إجمالي 41 ألف رحلة كان مقررا تشغيلها خلال اليوم.

وقدم بيدفورد اعتذاره للمسافرين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، معربا عن توقعاته بعودة حركة الطيران إلى طبيعتها بالكامل بحلول الأحد، فيما أفاد موقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير» بإلغاء 5 آلاف رحلة على الأقل حتى ظهر السبت.

وكانت السلطات الأمريكية قد رفعت قرار تعليق الرحلات في الساعة 8:15 مساء الجمعة، بتوقيت الساحل الشرقي، بعد توقف استمر 4 ساعات، إلا أن استئناف التشغيل لم يمنع استمرار الاضطرابات في عدد من المطارات الرئيسية، من بينها مطارا جون إف كينيدي ولاغوارديا في نيويورك، حيث واجه المسافرون تأخيرات متكررة وإلغاءات مفاجئة.

وأظهرت مشاهد من المطارات ازدحاما أمام بوابات الصعود إلى الطائرات، فيما اضطر بعض المسافرين إلى مغادرة الطائرات قبل إقلاعها، وسط حالة من الارتباك ونقص المعلومات بشأن أسباب تعليق الرحلات.

مطالب بتحقيق ومخاوف بشأن البنية التحتية

وأثار الحادث مطالب داخل الكونغرس الأمريكي بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الخلل، وتقييم مدى قدرة أنظمة مراقبة الحركة الجوية على مواجهة الأعطال والتهديدات الإلكترونية.

وقال السيناتور الجمهوري إريك شميت إن الواقعة تكشف الحاجة الملحة إلى تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية وإعادة بناء البنية التحتية للمطارات، فيما دعا وزير النقل إلى تخصيص 50 مليار دولار لتطوير أنظمة المراقبة والاتصالات، مطالبا الكونجرس بتوفير التمويل اللازم.

وفي المقابل، طالبت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول باستقالة وزير النقل شون دافي أو إقالته، معتبرة أن الولايات المتحدة كانت محظوظة لعدم وقوع ضحايا جراء الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران.

ويعد تعليق الرحلات الجوية على نطاق واسع من الحوادث النادرة في الولايات المتحدة، إذ شهدت البلاد واقعة مماثلة في يناير 2023 بسبب خلل في نظام إخطار الطيارين، فيما كان توقف حركة الطيران عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 من أبرز حالات التعطيل الواسع التي شهدها قطاع الطيران الأمريكي.

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الطيران المدني البريطانية من احتمال استمرار الاضطرابات خلال الفترة المقبلة، في ظل محاولات شركات الطيران إعادة حجز الرحلات للمسافرين المتضررين واستعادة جداول التشغيل المعتادة.