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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أضرار خطيرة لاستخدام الكاتل.. وهذه الحيل تحميك منها

الكاتيل
الكاتيل
اسماء محمد

 ​يعد الكاتيل من أكثر الأجهزة المستخدمة في المطبخ المصري لكن يثير خبراء الصحة والبيئة تساؤلات عديدة حول أضراره و المواد التي يصنع منها وتأثير تكرار غلي الماء بداخلها على جودة المياه وصحة الإنسان على المدى الطويل.


وعرضت صحيفة The Guardian البريطانية أبرز المخاطر المحتملة لاستخدام الغلايات الكهربائية أو الكاتيل، وكيفية اختيار النوع الآمن لتجنب أي أضرار صحية.

أضرار الكاتيل 

تسرب الجسيمات البلاستيكية الدقيقة

​تتصنع الغالبية العظمى من الغلايات الكهربائية الاقتصادية من مادة البولي بروبيلين البلاستيكية، وهي النقطة الأكثر إثارة للقلق لدى الباحثين.
​ أظهرت الأبحاث الحديثة أن تعرض البلاستيك لدرجات حرارة تصل إلى 100 درجة مئوية بشكل متكرر يتسبب في تآكل الطبقة الداخلية وتحللها، مما يؤدي إلى إطلاق ملايين الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية مباشرة في كوبك.


​المواد الكيميائية المضافة

 قد تحتوي بعض أنواع البلاستيك رديئة الصنع على مركبات كيميائية (مثل الفثالات أو بدائل البيسفينول) التي تتسرب إلى الماء الساخن، وترتبط باضطرابات في الغدد الصماء والهرمونات عند تراكمها في الجسم.

  تسرب النيكل من عناصر التسخين المعدنية

​حتى في الغلايات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (الستانلس ستيل)، يشير الخبراء إلى نقطة فنية تستحق الانتباه، خاصة لمن يعانون من حساسية المعادن.


​تآكل السخان الداخلي

 في بعض التصميمات التي يكون فيها ملف التسخين مكشوفاً ومصنوعاً من النيكل، قد تتسرب كميات ضئيلة من أيونات النيكل إلى الماء المغلي، خصوصاً عند تراكم الترسبات الكلسية أو استخدام منظفات حمضية قاسية لتنظيف الغلاية، مما قد يثير ردود فعل تحسسية جلدية لدى المصابين بحساسية النيكل.
 

أكذوبة إعادة غلي الماء وتراكم الأملاح

​تنتشر شائعات كثيرة تحذر من أن إعادة غلي الماء نفسه في الكاتيل يسبب السرطان، و​الحقيقة العلمية، هى: إعادة غلي مياه الصنبور النظيفة لا يحولها إلى مادة مسرطنة، لكنه يؤدي إلى تبخر جزء من الماء وزيادة تركيز المعادن والأملاح الذائبة فيه مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، أو النترات والفلوريد بنسب ضئيلة جداً وبالتالي يكتسب الماء طعماً معدنياً غير مستساغ، وتتسارع وتيرة تكون الترسبات الجيرية في قاع الغلاية، مما يقلل من كفاءتها ويجعلها بيئة لتراكم الشوائب إذا لم تُنظف بانتظام.


​كيف تحمي نفسك 

​ استبدل البلاستيك بالزجاج أو الستانلس ستيل: اختر غلاية مصنوعة بالكامل من الزجاج المقاوم للحرارة (البوروسيليكات) أو الفولاذ المقاوم للصدأ (درجة 304 الغذائية)، وتأكد من خلو الجزء الداخلي وغطاء الغلاية من أي مكونات بلاستيكية تلامس الماء المغلي أو البخار.
 

 اختر السخان المخفي: احرص على أن يكون عنصر التسخين مدمجاً أسفل قاعدة معدنية مستوية وليس ملفاً معدنياً مكشوفاً داخل الماء.
 

 التنظيف الدوري بالخل الطبيعي: نظّف الغلاية مرة كل أسبوعين بغلي مزيج من الماء والخل الأبيض (أو عصير الليمون) لإذابة الترسبات الكلسية بأمان دون اللجوء إلى مواد كيميائية قاسية.
 

 اغلي الكمية التي تحتاجها فقط: لا تترك الماء راكداً داخل الغلاية لأيام، واكتفِ بغلي الكمية المطلوبة لتحضير مشروبك في كل مرة للحفاظ على نضارة الماء وتوفير الكهرباء.

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