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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحركات مصرية على جبهات متعددة.. أحمد سيد أحمد يكشف أهداف لقاءات وزير الخارجية مع روسيا وأمريكا

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا
محمد البدوي

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن دلالات التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة، مؤكدًا أن اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الروسي ومستشار الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، مسعد بولس، تعكس تحرك القاهرة على أكثر من محور لتعزيز الاستقرار الإقليمي واحتواء الأزمات المشتعلة في المنطقة.

 السياسة المصرية تستهدف فتح قنوات تواصل

وأوضح أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن السياسة المصرية تستهدف فتح قنوات تواصل وتنسيق مع الأطراف الدولية المؤثرة، بما يسهم في تسوية النزاعات، وخفض مستويات التوتر، والعمل على إنهاء الحروب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال إن مصر تتحرك انطلاقًا من دورها كقوة داعمة للاستقرار، حيث تضع احترام سيادة الدول والالتزام بقواعد الشرعية الدولية في مقدمة أولوياتها، إلى جانب مساندة مؤسسات الدولة الوطنية ورفض انتشار الميليشيات والتدخلات الخارجية التي تسهم في تعقيد الأزمات.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن استمرار الصراعات، سواء بين الدول أو داخل حدودها، لم تعد آثاره مقتصرة على الأطراف المتورطة فيها، بل امتدت لتشمل أبعادًا اقتصادية وأمنية واستراتيجية تؤثر على محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية بأكملها.

 

تحقيق التوازنات اللازمة لحماية المصالح المصرية

ولفت إلى أن القاهرة تسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع القوى الدولية الفاعلة، ومن بينها روسيا، لتكوين شبكة من التنسيق المشترك تساعد في التعامل مع الملفات الإقليمية المعقدة، وتحقيق التوازنات اللازمة لحماية المصالح المصرية.

وأكد أن هذه التحركات ترتبط بصورة مباشرة بملفات تمس الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان، وتأمين البحر الأحمر، ومتابعة المستجدات في منطقة القرن الإفريقي، فضلًا عن مساندة الدول الشقيقة والعمل على احتواء التهديدات قبل تحولها إلى صراعات أوسع.

وشدد أحمد سيد أحمد على أن التحرك المصري يستهدف منع تفاقم الأزمات، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية، وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي بما يحافظ على استقرار المنطقة ويحمي مصالح شعوبها.

الرئيس الأمريكي بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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