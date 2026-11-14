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خلال الليل.. روسيا تستهدف منشآت للطاقة والسكك الحديدية في أوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال الليل.. روسيا تستهدف منشآت للطاقة والسكك الحديدية في أوكرانيا

استهدافات روسية
استهدافات روسية
محمد على

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت منشآت للطاقة ومرافق للموانئ والسكك الحديدية تُستخدم لنقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

جرى استهداف محطة كهرباء فرعية في بريلوكي بمقاطعة تشيرنيجوف، تدعم مراكز لوجستية.

كما جرى استهداف سفينة شحن جاف كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا أثناء إبحارها في البحر.

وقامت القوات الروسي باستهداف قاطرتين للسكك الحديدية قرب محطة ماتفييفكا في مقاطعة زابوروجيا.

كما استطاعت قوات الدفاع الجوي الروسية إسقاط 29 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية.

روسيا منشآت للطاقة والسكك الحديدية وزارة الدفاع الروسية

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